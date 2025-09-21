EUA.- La Casa Blanca afirma que l'acord de TikTok es concretarà "en els propers dies"

MADRID 21 set. (DPA/EP) -
La portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha assenyalat que es preveu la signatura d'un acord relacionat amb les operacions de TikTok a Estats Units "en els propers dies", després que Xina assegurés aquest dissabte que respecta la "voluntat corporativa" de la plataforma i demanés a EUA un "entorn empresarial just".
"Solament queda que es formalitzi l'acord, i esperem que això succeeixi en breu", ha manifestat Leavitt en una entrevista amb la cadena nord-americana Fox News, en la qual ha insinuat que els termes sobre el futur de la plataforma ja han estat establerts.
La portaveu de l'Executiu de Donald Trump ha explicat a més que, segons l'acord, TikTok passarà a tenir una majoria accionaria en mans nord-americanes dins del país. Així mateix, ha assenyalat que el consell d'administració que gestionarà la plataforma a EUA estarà compost per set membres, dels quals sis han estat designats com a nord-americans.
D'altra banda, s'ha determinat que la gestió de les dades i la privadesa quedarà en mans d'Oracle, una de les principals empreses tecnològiques nord-americanes, i que el control de l'algorisme també serà exercit des d'Estats Units.
El text que regula tots els detalls sobre el funcionament de TikTok a Estats Units va ser aprovat l'any passat i fixava el 19 de gener com data límit perquè ByteDance vengués la seva filial nord-americana de TikTok o cessés les seves operacions allà.
No obstant això, no va ser possible i, després d'assumir el càrrec al gener, Trump ha emès successives pròrrogues, posposant la implementació de la normativa sense una base legal clara.
A ulls de les autoritats nord-americanes, ByteDance, i per tant TikTok, han estat considerades com a companyies xineses, si ben ByteDance ha insistit que el 60 per cent de la seva capital pertany a inversors internacionals i en què la seva seu corporativa ha estat situada a les Illes Caiman.
Malgrat això, l'empresa ha mantingut una seu important a Pequín, la qual cosa la sotmet a nombroses regulacions xineses. Encara que els fundadors només posseeixen el 20 per cent de les accions, aparentment han conservat el control gràcies a accions amb drets de vot especials.
L'incert futur de la plataforma de xarxes socials a EUA ha marcat un moment de gran incertesa per a ambdues parts. L'empresa matriu de TikTok, ByteDance, amb seu a Pequín, ha estat enfrontant durant mesos una situació d'incertesa respecte a les seves activitats a Estats Units, on l'aplicació ha aconseguit al voltant de 170 milions d'usuaris.
Per la seva banda, funcionaris nord-americans han manifestat inquietuds pel possible accés del Govern xinès a grans volums de dades personals, així com per un possible ús de la plataforma per influir políticament. Tant TikTok com ByteDance han rebutjat aquestes acusacions.
Tots dos països van aconseguir aquesta setmana un acord marc sobre aquest assumpte durant una trobada celebrada a Madrid, a l'espera que Bytedance es desprengui de les seves operacions a Estats Units després que el Govern de Joe Biden aprovés una llei que plantejava --com ja s'ha esmentat-- prohibir la xarxa social tret que la seva propietària vengués l'aplicació abans del 19 de gener.