El cap de l'Estat Major de l'Exèrcit d'EUA abandona el càrrec

MADRID, 3 abr. (EUROPA PRESS) -
El Departament de Defensa d'Estats Units ha confirmat aquest dijous la retirada immediata del general Randy A. George com a cap de l'Estat Major de l'Exèrcit nordamericà.
"El general Randy A. George es jubilarà del seu càrrec com 41º cap de l'Estat Major de l'Exèrcit amb efecte immediat. El Departament de Guerra --nom atorgat a la cartera per part de l'Administració de Donald Trump-- agraeix al general George les seves dècades de servei a la nostra nació", ha assenyalat el portaveu del Pentàgon, Sean Parnell.
"Li desitgem el millor en la seva jubilació", ha assenyalat a xarxes socials el també assessor principal del secretari de Defensa, Pete Hegseth.
Aquest anunci es produeix hores després que fonts governamentals citades per la cadena nordamericana CBS apuntessin que Hegseth havia demanat la seva renúncia i jubilació "immediata". Això s'emmarca, al seu torn, enmig de la guerra a Orient Pròxim, iniciada després de l'ofensiva llançada per Estats Units i Israel contra Iran el passat 28 de febrer i les subsegüents represàlies adoptades per Teheran contra territori israelià i interessos nordamericans a la regió.
Hores abans de confirmar-se la notícia, sense pronunciar-se sobre aquest tema, el secretari de Defensa ha publicat a les seves xarxes socials un vídeo en el qual ha anunciat la signatura d'un memoràndum en el qual ordena als comandants de les instal·lacions militars del país "acceptar les sol·licituds de protecció personal" dels seus uniformats, de manera que puguin "portar un arma de foc de propietat privada, partint de la presumpció que és necessària per a la seva protecció personal".