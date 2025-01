EUA canvia oficialment el nom del golf de Mèxic i de la muntanya Denali, ara golf d'Amèrica i muntanya McKinley

Europa Press/Contacto/Yuri Gripas - Pool via CNP

MADRID 25 gen. (EUROPA PRESS) -

El nou executiu dels Estats Units ha anunciat aquest divendres el canvi de nom oficial del golf de Mèxic i la muntanya Denali (Alaska), que d'ara endavant passaran a anomenar-se gold d'Amèrica i muntanya McKinley, respectivament, segons un comunicat del Departament d'Interior.

"De conformitat amb la recent ordre executiva del president Donald J. Trump, el Departament d'Interior s'enorgulleix d'anunciar la implementació de restauracions de noms que honren el llegat de la grandesa nord-americana, esforços que ja estan en marxa", comença la nota, que explica que "aquests canvis reafirmen el compromís de la nació de preservar l'extraordinari patrimoni dels EUA i garantir que les futures generacions nord-americanes celebrin el llegat dels seus herois i els seus béns històrics".

Aquest canvi es farà efectiu definitivament quan la Junta de Noms Geogràfics del país actualitzi la nomenclatura federal oficial en el Sistema d'Informació de Noms Geogràfics, "amb vigència immediata per a ús federal" a partir d'aquell mateix moment, segons Interior.

Respecte al golf d'Amèrica, Washington ha destacat les seves "contribucions duradores" a "la vitalitat econòmica dels Estats Units", subratllant que la decisió de Trump de canviar-ne formalment el nom ha "reafirmat la seva importància central per a la nació".

Per la seva banda, la muntanya McKinley, el cim més alt d'Amèrica del Nord, s'ha constituït amb aquest canvi d'identitat en "un monument per força i determinació del president William McKinley" --el 25è president dels Estats Units--, que "va conduir heroicament la nació a la victòria en la guerra hispanoamericana, i va promoure una era de creixement econòmic i guanys territorials per a la nació".

L'equip de Trump ha presentat aquest homenatge particular a McKinley com un "reconeixement significatiu" al seu "perdurable llegat", després que "l'administració del president (Barack) Obama va eliminar el nom McKinley de la nomenclatura federal" el 2015, d'acord amb el mateix escrit.

"El Departament d'Interior manté el seu compromís de respectar tots els aspectes de l'ordre executiva del president Trump, per garantir que els noms que utilitzem reflecteixin els valors, sacrificis i assoliments que defineixen la nostra nació", ha conclòs el Departament de l'Interior.

Aquest anunci arriba després que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, va rebutjar a principis de gener --abans de la presa del poder de la nova Administració Trump-- la proposta del president nord-americà de rebatejar el golf de Mèxic per anomenar-lo golf d'Amèrica i va suggerir en to irònic que aleshores els Estats Units s'hauria d'anomenar "Amèrica Mexicana", apel·lant a un text de principis del segle XIX.