La candidata demòcrata derrotada per El Sayed a Michigan dona suport al republicà Mike Rogers

Andrew Roth / Zuma Press / Europa Press - Arxiu
MADRID 1 nov. (EUROPA PRESS) -
La membre de la Cambra de Representants pel Partit Demòcrata Haley Stevens, derrotada a les primàries demòcrates al Senat per Abdul el Sayed, ha recolzat formalment el rival d'El Sayed per un lloc al Senat, el republicà Mike Rogers, també membre de la Cambra de Representants. Les eleccions de meitat de mandat se celebren dimarts que ve, 3 de novembre.
"El nostre candidat demòcrata al Senat, Abdul, ha dit que ja no soc benvinguda a la seva campanya i que hauria d'apartar-me. I té raó. I per això jo avui recolzo Mike Rogers pel Senat dels Estats Units", ha explicat Stevens en un vídeo publicat a les xarxes socials.
Stevens retreu a El Sayed la seva proximitat amb el comentarista i activista polític d'esquerra Hasan Piker i insinua que la seva campanya es basa en l'"odi". "La meva campanya deia que era una carta d'amor a Michigan i soc aquí per proclamar el que som com a gent de Michigan", ha plantejat.
"Continuo sent una orgullosa demòcrata. Continuo creient en tot el que he votat i dit i pel que tant he treballat i continuaré fent-ho (...). Vagin amb Déu i us estimo molt a tots!", ha conclòs.
Prèviament, un membre de la campanya de Rogers, Abby Ronson, ha publicat a les xarxes una imatge de Rogers i Stevens junts en una església al costat del missatge "Està passant ara mateix: la congressista Halley Stevens s'uneix a Mike Rogers en una església de Detroit aquest matí". "Tenim un estat a salvar, Michigan", conclou el missatge.
La foto es publica després de les recents tensions entre Stevens i El Sayed relacionades amb unes declaracions d'aquest últim sobre Israel. A més, la va vetar 'de facto' en un recent acte de campanya, segons recullen mitjans estatunidencs.
"Mentre la congressista Stevens sembla voler reobrir el resultat d'unes primàries de fa 3 mesos, nosaltres ens concentrem en el que és important: derrotar Mike Rogers, que (Donald) Trump rendeixi comptes i treure els diners de la política", ha publicat El Sayed a les xarxes socials.
Stevens va retreure a El Sayed la seva resposta davant un anunci en el qual vincula Israel amb la pujada de preus dels productes bàsics als Estats Units. El Sayed ha manifestat el seu suport a tallar l'ajuda estatunidenca a Israel i gastar aquests diners en polítiques internes, la qual cosa ha dirigit milions en finançament cap a Stevens però no va impedir la seva derrota a les primàries.
Després de les primàries, Stevens va recolzar formalment El Sayed, però el seu promès, jueu, ha afirmat recentment que ell votarà a Rogers.