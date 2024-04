La Cambra d'EUA autoritza el paquet multimilionari d'ajuda a Ucraïna, Israel i Taiwan

MADRID, 20 abr. (EUROPA PRESS) -

La Cambra de Representants d'EUA ha autoritzat aquest dissabte un paquet multimilionari d'ajuda a Ucraïna, Israel i Taiwan per un valor total d'uns 90.000 milions d'euros.

L'ajuda es repartiria entre uns 57.000 milions d'euros per a Ucraïna, 12.100 per a Israel i 7.500 per a Taiwan.

El paquet incorpora també una provisió 8.400 milions d'euros per solucionar "la urgent necessitat humanitària de la població de Gaza i altres parts del món".

El president dels EUA, Joe Biden, ha promès promulgar aquest paquet d'ajuda una vegada sigui aprovat en el Senat.

La votació s'ha saldat amb 311 vots a favor i 112 en contra, amb suport bipartidista entre demòcrates i republicans.