Biden recolza Kamala Harris com a candidata presidencial demòcrata

MADRID, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El president estatunidenc, Joe Biden, ha recolzat la seva vicepresidenta, Kamala Harris, com a candidata presidencial del Partit Demòcrata a les eleccions del 5 de novembre, després d'anunciar la seva retirada de la carrera electoral.

"Avui vull oferir el meu suport absolut a Kamala perquè sigui la candidata del nostre partit aquest any. Demòcrates: és el moment d'unir-se i derrotar Trump. Fem-ho", ha publicat Biden en el seu compte a la xarxa social X.

El missatge destaca que la seva primera decisió com a candidat en 2020 va ser triar Harris com a candidata a vicepresidenta: "Ha estat la millor decisió que he pres".

El missatge comença recordant la seva decisió de retirar-se de la carrera presidencial: "Companys demòcrates. He decidit no acceptar la nominació i concentrar totes les meves energies en les meves funcions com a president durant el que queda de mandat", ha dit en referència al comunicat oficial previ en què anunciava la seva renúncia.