Augmenta a 106 el recompte provisional de morts pels incendis a Hawaii

Les autoritats de la illa hawaiana de Maui han elevat a 106 el balanç oficial de morts per l'ona d'incendis forestals, si bé s'espera que la xifra augmenti a mesura que se segueixin rastrejant en els propers dies les zones que han quedat calcinades pels focs.

El comtat de Maui ha considerat controlats en la seva major part els principals incendis, al 75 i el 80 per cent, però les autoritats han insistit en aquests últims dies en què el perill no ha passat i és necessari seguir vigilant pel temor al fet que puguin sorgir nous focus.

Malgrat l'elevat nombre de morts ja confirmats, la Policia ha confirmat que només cinc d'aquestes víctimes han estat identificades. Han transcendit dues identitats, les de dos homes de 74 i 79 anys, ja que els altres tres noms estan a l'espera que les seves respectives famílies siguin notificades.

El Ministeri d'Exteriors de Mèxic també ha assegurat aquest dimecres que hi ha dues persones de nacionalitat mexicana entre els morts.

El president dels Estats Units, Joe Biden, té previst visitar Hawaii "el més aviat possible", tal com ha anunciat ell mateix després de diversos dies de silenci. "No vull interposar-me: he estat en masses àrees de desastre, però vull anar i assegurar-me que tinguem tot el que necessiten. Vull assegurar-me que no interrompem els esforços de recuperació en curs", ha explicat.