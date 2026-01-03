EUA anuncia que "ha capturat" a Nicolás Maduro després d'un atac aeri contra Caracas i els seus voltants

Europa Press/Contacto/Pedro MATTEY - Arxiu
MADRID 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dissabte que l'Exèrcit d'EUA ha capturat al president de Veneçuela, Nicolás Maduro i a la seva dona, la primera dama Cilia Flores, durant una operació militar executada aquesta matinada acompanyada d'una sèrie de bombardejos contra la capital del país, Caracas, i els estats d'Aragua i La Guaira.
Trump ha realitzat aquest anunci en la seva plataforma Truth Social, on ha indicat que Maduro i la seva dona han estat "traslladats fora del país" després de "un atac a gran escala" en una operació efectuada junt amb les agències de la llei nord-americanes.
En comentaris al New York Times, Trump ha celebrat "una operació brillant" sobre la qual donarà més informació en una roda de premsa des de la seva residència a Palm Beach (Florida) a les 17.00, hora peninsular espanyola.
Hores abans d'aquest anunci, Estats Units ha desencadenat una sèrie d'atacs aeris contra Caracas i els estats d'Aragua i La Guaira, en els voltants de la capital veneçolana en el que el Govern veneçolà, en una primera reacció, ha condemnat com una "gravíssima agressió militar contra territori i població veneçolans".
El ministre de Defensa de Colòmbia, Vladimir Padrino, ha confirmat almenys un atac "disparats amb helicòpters de combat" contra el complex militar de Fort Tiuna. Mitjans locals parlen també de bombardejos contra la caserna de la Carlota i l'aeroport d'Higuerote, l'antena de senyals del Volcà i el Port de la Guaira. De moment no hi ha constància de víctimes.
La "captura" de Maduro i els atacs d'EUA a Veneçuela han acabat per desbordar l'enorme tensió diplomàtica i militar regnant durant els últims mesos entre tots dos països. cal recordar que Trump havia ordenat el desplegament naval de bucs de combat en les costes de Veneçuela, confiscat petroliers que partien dels seus ports i amenaçat obertament amb atacar territori veneçolà sota l'argument de la lluita contra les drogues.