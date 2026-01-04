EUA anticipa una millor cooperació amb el que queda del Govern veneçolà després d'arrestar Maduro

Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Arxiu
Marco Rubio aprecia Machado però diu que "desafortunadament" l'oposició "està fora de Veneçuela"
MADRID, 4 gen. (OTR/PRESS) -
El secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha declarat aquest diumenge el seu optimisme en què l'operació contra el president veneçolà Nicolás Maduro desemboqui en una cooperació més desenvolupada amb la resta dels integrants del Govern del país després de la "captura" del mandatari, al mateix temps que ha expressat els seus dubtes sobre la viabilitat "a curt termini" dels líders opositors veneçolans.
"María Corina Machado és fantàstica, i és algú a qui conec des de fa molt temps, igual que tot el moviment (opositor), però estem bregant amb la realitat immediata", ha indicat sobre l'activista opositora i Premi Nobel de la Pau el secretari d'Estat nord-americà al programa Meet the Press, de la cadena NBC, un dia després de l'operació contra Maduro a Caracas.
Rubio, no obstant això, considera que Machado i el moviment opositor veneçolà en general es troben davant d'un problema de temps: "La realitat immediata és que, desafortunadament, i tristament, la gran majoria de l'oposició ja no està present a Veneçuela. Tenim assumptes a curt termini que han d'abordar-se immediatament", ha indicat.
Rubio ha indicat que el seu país està treballant ja en un procés de transició amb moments clau en les "properes dues o tres setmanes" però ha expressat el seu desig que, amb Maduro fora de l'equació, és possible que millorin les relacions amb el poder actual a Veneçuela.
La resta del Govern veneçolà se sustenta ara mateix sobre tres pilars: la vicepresidenta Delcy Rodríguez (a qui el Suprem veneçolà ha encarregat que assumeixi la Presidència temporal del país, a l'espera d'una resposta) i, sobretot, els ministres de Defensa i Interior, Vladimir Padrino i Diosdado Cabello.
"Esperem veure més compliment i cooperació que abans. Ara hi ha altres persones a càrrec de l'aparell militar i policial a Veneçuela. Hauran de decidir quin rumb prendre. I esperem que triïn un rumb diferent del que va triar Nicolás Maduro. En últim terme, esperem que això condueixi a una transició integral", ha indicat.