Moren dos agents de la Guàrdia Nacional d'EUA en un tiroteig en les proximitats de la Casa Blanca

Europa Press/Contacto/Andrew Leyden
MADRID, 26 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys dos agents de la Guàrdia Nacional han mort en un tiroteig que ha tingut lloc aquest dimecres a la capital d'Estats Units, Washington DC, prop de l'edifici de la Casa Blanca, residència oficial del president nord-americà, Donald Trump.
El governador de Virgínia Occidental, Patrick Morrisey, ha confirmat "amb gran pesar" que dos dels seus militars desplegats a Washington DC han sucumbit a les ferides causades durant el tiroteig registrat hores abans, perdent la vida "al servei del seu país".
"Mantenim contacte continu amb les autoritats federals mentre continua la investigació", ha assegurat a través del seu perfil a la xarxa social X, des d'on ha traslladat les seves condolences als sers estimats de les víctimes mortals. "Virginia Occidental mai oblidarà el seu servei ni el seu sacrifici, i exigirem la plena rendició de comptes per aquest horrible acte", ha dit.
Minuts abans, Trump, que actualment es troba a Florida per celebrar el Dia d'Acció de Gràcies en la seva mansió de Mar-a-Lago, ha declarat que "l'animal que ha disparat als dos guàrdies nacionals, tots dos greument ferits i ara ingressats en dos hospitals diferents, també està greument ferit".
Així mateix, ha expressat a través de Truth Social que, "independentment d'això, pagarà un preu molt alt". "Déu beneeixi a la nostra Gran Guàrdia Nacional i a tots els nostres militars i forces de l'ordre", ha dit.
Per la seva banda, la Policia de Washington DC, que ha assenyalat que l'incident ha tingut lloc a amb prou feines una poma de distància del complex de la Casa Blanca, ha indicat que "un sospitós està sota custòdia". No obstant això, no ha donat més detalls sobre aquest tema, per la qual cosa es desconeixen les causes del succés.
Les tropes de la Guàrdia Nacional de diversos estats han estat a Washington durant mesos com a part de l'ofensiva anticrim de l'Administració Trump a la capital, i que ha expandit a altres ciutats de tot el país.