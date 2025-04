EUA amenaça d'abandonar els esforços de pau entre Rússia i Ucraïna si no hi ha un compromís de les parts

MADRID 18 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha advertit aquest divendres des de la capital de França, París, que l'administració Donald Trump podria abandonar els esforços per aconseguir un acord de pau entre Rússia i Ucraïna si les parts involucrades no demostren estar compromeses.

Rubio, que en la vigília va participar en reunions sobre Ucraïna amb representants de països europeus i també amb enviats de Kíiv, ha recalcat que, després d'aquestes converses "positives" ara és torn dels ucraïnesos i russos de demostrar si la pau és factible. "Si no ho és, aleshores continuarem endavant amb una altra cosa", ha dit.

En unes declaracions als mitjans de comunicació recollides per la premsa nord-americana, Rubio ha advertit que el govern dirigit per Trump no continuarà amb els "esforços" de pau durant "setmanes o mesos", animant així Kíiv i Moscou a accelerar les converses per posar fi a la guerra.

"Necessitem determinar ara, en qüestió de dies, si aquest acord de pau és viable a curt termini, perquè si no ho és, aleshores continuarem endavant amb una altra cosa", ha destacat Rubio, posant en dubte la continuïtat de les negociacions de pau que de moment no han donat fruits, mentre Rússia i Ucraïna intercanvien atacs.