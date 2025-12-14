Almenys 2 morts i 9 greus en un tiroteig a la Universitat de Brown, Rhode Island (EUA)

MADRID 14 des. (EUROPA PRESS) -
Almenys 2 persones han mort i 9 han resultat ferides de gravetat en un tiroteig dissabte a la Universitat de Brown, a Providence, a l'estat de Rhode Island, prop de Boston, han informat des de la pròpia institució.
"Lamentem molt informar que hem confirmat la mort de dues víctimes del tiroteig a l'edifici d'enginyeria Barus & Holley. Hi ha vuit víctimes més en estat crític, però estable, a l'hospital. Es manté l'ordre de confinament", ha comunicat la universitat en una publicació en el seu compte a la xarxa social X.
Sis dels ferits continuen en estat greu, encara que estables, mentre que un es troba en estat crític i altres dos pacients estan estabilitzats, segons ha informat l'hospital a CNN.
Moments abans, la Policia de Providence havia notificat la presència d'un tirador actiu, així com "múltiples trets a la zona de la Universitat de Brown". "Investigació activa. Sisplau, busqui refugi i eviti la zona fins a una altra ordre", avançava la Policia de Providence a la mateixa xarxa social.
El mateix cos policial va informar en un primer moment --també a través de xarxes socials-- de "trets prop del carrer Governor", instant els veïns a romandre "en els refugis". "Allunyin-se. Les forces de seguretat hi estan responent", indicaven.
El perímetre del campus universitari ha estat confinat sota l'imperatiu que "tots els membres de la comunitat romanguin protegits en les seves cases (...) mentre la resposta policial continua".
"Tanquin portes, silenciïn els telèfons i ocultin-se fins a una altra ordre. Recordin: corrin si estan a la zona afectada, evacuïn-se si poden i ocultin-se si no és possible l'evacuació", ha afegit la institució educativa, que ha rectificat les informacions prèvies sobre la detenció d'una persona sospitosa. "La Policia no té a cap sospitós sota custòdia i continua la recerca", ha assenyalat.
El principal sospitós com a autor dels trets continua pròfug, ja que "si bé en algun moment es va informar al DPS que hi havia una persona sota custòdia, després de l'interrogatori es va determinar que no era el sospitós del tiroteig", ha explicat el sistema d'alertes de la universitat.
El Departament de Policia de Providence ha compartit a les seves xarxes socials un vídeo, obtingut d'una càmera de vigilància, en què es veu d'esquena a una "persona d'interès" caminant prop del lloc del tiroteig.
"Es tracta de qui creiem que és el sospitós, que surt d'aquesta zona caminant pel carrer Hope i gira a la dreta a Waterman. Portarà roba fosca. No se li veurà la cara", ha descrit el sotscap de Policia de Providence, Timothy O'Hara, en declaracions recollides per CNN.
La persona que apareix en les imatges, en efecte, és un home vestit amb roba fosca, descripció que coincideix amb el que diuen els primers testimonis presencials entrevistats, que han calculat que l'home podria tenir uns 30 anys.
Les autoritats locals han establert contactes tant amb el president Donald Trump com amb l'FBI per demanar reforços per la investigació en curs i han habilitat un número de telèfon amb què contactar en cas de tenir informació sobre el succés.
Per la seva banda, l'FBI ha habilitat un lloc web específic on els ciutadans poden pujar imatges i vídeos en què pugui aparèixer el sospitós.