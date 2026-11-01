Almenys un mort i vuit ferits en un tiroteig després d'un partit de futbol americà a Alabama (EUA)

MADRID 1 nov. (EUROPA PRESS) -
Almenys una persona ha mort i altres vuit han resultat ferides, una d'elles en estat crític, en un tiroteig registrat aquest dissabte a Birmingham, en l'estat nord-americà d'Alabama, després de la celebració d'un partit de futbol americà. La Policia ha detingut una persona per la seva presumpta relació amb els fets.
L'incident es va produir poc després de les 19.50 hores (hora local) en la poma 400 de Grayman Avenue West, on els agents van trobar a diverses persones amb ferides de bala després de rebre un avís per trets.
L'oficial Darrell Freeman ha explicat en una compareixença de premsa que els servios policials van comptabilitzar nou víctimes: una d'elles ha mort, una altra roman en estat crític i set es troba ferides però estables. Així mateix, ha indicat que els agents han recollit diverses armes de foc del lloc, que han estat trasllades ja al dipòsit de proves.
En relació amb la investigació, Freeman ha confirmat que "una persona ha estat detinguda i traslladada a la comissaria de Birmingham per a ésser interrogada". L'agent ha precisat que el cas continua obert i que les autoritats segueixen recaptant informació.
El tiroteig va tenir lloc en els voltants de l'estadi Legion Field, on aquesta mateixa demà s'havia celebrat la trobada de futbol americà Magic City Classic. El cap de Policia, Michael Pickett, ha aclarit --en declaracions recollides per ABC News-- que el succés va ocórrer una vegada acabat el partit i que "en la seva major part, va ser fora de les instal·lacions".