Almenys 8 ferits, entre ells 4 nens, per un tiroteig a Nova York durant els festejos del 4 de juliol

Europa Press/Contacto/Edna Leshowitz - Arxiu
MADRID 5 jul. (EUROPA PRESS) -
Almenys 8 persones han resultat ferides, entre elles 4 nens, per un tiroteig ocorregut aquesta passada nit a Nova York en un incident encara sota investigació.
El tiroteig ha ocorregut entorn de les 22.30 del dissabte al carrer West 31 de Coney Island, en la costa sud del districte de Brooklyn, i molt prop del parc d'atraccions que caracteritza a la zona, abarrotat durant les celebracions del Dia de la Independència, segons ha informat la Policia de Nova York en un comunicat.
Entre els ferits es troben un home de 37 anys, un home de 33 anys, una dona de 25 anys, una dona de 21 anys, un nen de 14 anys, un nen de 12 anys, un nen de 7 anys i un nen de 6 anys.
La dona de 21 anys es troba en estat crític però la resta de ferits han estat estabilitzats. La Policia ha recuperat un arma de foc en el lloc dels fets, però no ha realitzat cap arrest.