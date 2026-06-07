EUA.- Almenys dotze ferits, dos d'ells greus, de bala prop d'un festival a l'aire lliure a Ohio (EUA)

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Informes preliminars apunten a apunten a la participació d'almenys dos tiradors, si bé no hi ha detinguts de moment
MADRID, 7 juny (EUROPA PRESS) -
Almenys dotze persones han resultat ferides de bala, dues d'elles de gravetat, per trets efectuats en els voltants d'un festival a l'aire lliure celebrat a la ciutat nordamericana de Toledo, en l'estat d'Ohio, segons han informat les forces de seguretat estatals, que mantenen oberta una investigació per localitzar als responsables de l'atac.
El Departament de Policia de Toledo ha explicat en un missatge difós a través de la xarxa social X que els agents van acudir al lloc després de rebre, entorn de les 17.37 hores (hora local), un avís per una persona afectada per trets prop del festival Old West End.
En un primer instant, els agents es van trobar amb "diverses víctimes de trets", d'acord amb un comunicat policial que assenyalava que "moltes víctimes van ser traslladades a centres mèdics propers per rebre tractament", si bé no aportava informació addicional sobre l'estat dels afectats o la gravetat de les ferides.
Posteriorment, les autoritats han elevat a dotze el nombre de ferits i han revelat que, entre ells, dues persones romanen en estat greu. Segons ha detallat llavors la Policia, les edats dels afectats estan compreses entre els 14 i us 61 anys.
El sotscap de la Policia de Toledo, Joseph Heffernan, ha assenyalat que les primeres perquisicions apunten a la participació d'almenys dos tiradors que "probablement" haurien intercanviat trets entre si i que les víctimes haurien resultat aconseguides en quedar atrapades enmig del tiroteig.
No obstant això, de moment no s'han practicat detencions i la investigació continua per esclarir les circumstàncies de l'incident i identificar al "sospitós o sospitosos implicats en el succés".
"Analitzarem el succeït i qui van ser els responsables, i sens dubte els motius seran un d'ells", ha afirmat Heffernan. "Per què algú faria alguna cosa així? És horrible", s'ha qüestionat, segons declaracions recollides per ABC News.
El comandament policial ha advertit a més dels riscos que generen aquest tipus d'episodis en espais concorreguts. "Est és un exemple perfecte que quan les bales comencen a volar, poden anar a qualsevol part. Poden aconseguir a qualsevol", ha declarat.
Així les coses, la Policia ha sol·licitat a més la col·laboració ciutadana i ha demanat a qualsevol persona que disposi d'informació rellevant que contacti Crime Stoppers a través dels canals habilitats.
També el director de Seguretat Pública de Toledo, George Kral, ha demanat la col·laboració dels assistents al festival per aportar qualsevol informació o material audiovisual que pugui contribuir a la investigació. "Aquesta nit hi havia centenars de persones allí i tots tenen un d'aquests", ha apuntat mentre mostrava un telèfon mòbil.
"Sé que hi ha imatges circulant. Per això, els demano als meus conciutadans de Toledo que revisin els vídeos dels seus cel·lulars i es comuniquin amb el Departament de Policia de Toledo per ajudar-los a atrapar als responsables", ha continuat, lamentant a més l'impacte del succés sobre un dels esdeveniments més coneguts de la ciutat. "Aquest és un dels festivals més emblemàtics de Toledo, i és una pena que una cosa així ho hagi arruïnat", ha sentenciat.