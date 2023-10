EUA agraeix a Erdogan l'enviament al Parlament turc del protocol d'adhesió de Suècia a l'OTAN per la seva ratificació

MADRID, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Departament d'Estat dels Estats Units, Matthew Miller, ha agraït aquest dilluns al president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, la seva decisió de signar i enviar al Parlament turc el protocol d'adhesió de Suècia a l'OTAN, que haurà de ratificar-lo.

"Donem la benvinguda a aquest pas. Òbviament, hem estat demanant la ratificació de l'adhesió de Suècia. I esperem que aquest projecte de llei s'estudiï al Parlament turc i s'aprovi el més aviat possible", ha declarat Miller durant una roda de premsa.

El camí de Suècia per unir-se a l'OTAN va arrencar durant la cimera d'aliats a Madrid a l'estiu de 2022 de la mà de Finlàndia, però des de llavors ha estat bloquejada per Turquia i Hongria, que encara no han ratificat el seu ingrés.

Ara, encara que la Gran Assemblea Nacional turca voti a favor de l'ingrés de Suècia a l'Aliança Atlàntica, Estocolm seguirà necessitant que Budapest doni també el seu vistiplau, aconseguint així l'aprovació de tots els membres de l'OTAN.

Les autoritats han assenyalat en diverses ocasions la presència de Suècia de moviments prokurds, especialment pel que fa a qualsevol suport al Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), el qual consideren una organització terrorista.

A més, al llarg dels darrers mesos s'han produït en territori suec diversos incidents relacionats amb la crema d'exemplars de l'Alcorà, llibre sagrat de l'islam, així com contra la figura del propi president Erdogan.

En el cas d'Hongria, els recels deriven dels suposats "insults" rebuts. "Diuen que Hongria no és una democràcia, sinó una dictadura", va afirmar al juliol el ministre d'Exteriors, Peter Szijjarto, que acusa a les autoritats sueques d'immiscuir-se en qüestions internes que no li competeixen.