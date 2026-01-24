EUA.- Agents de l'ICE maten a trets un home a Minneapolis (EUA)

Europa Press/Contacto/Katie G. Nelson
Passa dues setmanes després que un altre agent federal matés una ciutadana nord-americana
L'ICE diu que l'home anava armat i dispara gasos lacrimògens a manifestants al lloc del tiroteig
MADRID, 24 gen. (EUROPA PRESS) -
Agents del Servei de Control d'Immigració i Duanes d'Estats Units (ICE) han matat aquest dissabte a trets un home a la ciutat de Minneapolis, ha confirmat el Departament de Policia de la ciutat, dues setmanes després que un altre agent federal matés una dona enmig de la tensió per les seves batudes antimigratòries.
El cap de la Policia de Minneapolis, Brian O'Hara, ha informat de la mort en declaracions al 'Minnesota Star Tribune' i després ho ha fet el Departament de Seguretat Nacional, als ordres de la qual està l'ICE. Segons la cartera dirigida per Kristi Noem, l'home anava armat amb una pistola i dos carregadors.
L'incident, segons el departament, ha passat entorn de les 09.05, hora local. Durant una operació de l'ICE, un individu es va apropar als agents de la Patrulla Fronterera amb una pistola semiautomàtica de 9mm. "Els agents van intentar desarmar el sospitós, però aquest es va resistir violentament. Tement per la seva vida i la dels seus companys, un agent va disparar a la defensiva", segons el departament.
"Els metges presents en el lloc li van brindar assistència mèdica immediatament, però va ser declarat mort en el lloc", afegeix el departament. L'home no portava identificació i "volia causar el màxim dany i massacrar les forces de l'ordre".
L'estat de Minnesota permet la possessió d'armes de foc, prèvia llicència, i fins i tot és possible exhibir-les al carrer.
De fet, els agents de l'ICE presumptament van ordenar als policies de Minnesota retirar-se del lloc dels fets, però O'Hara s'hi va negar, segons recull el diari. A més, ha ordenat als agents custodiar el lloc, ha cancel·lat tots els permisos i ha citat a treballar tots els agents excepte els del torn de nit.
Diversos testimonis han estat ja traslladats a una seu de l'administració estatal, a l'Edifici Whipple. Agents de l'Oficina de Detenció Criminal de Minnesota s'han començat a dirigir al lloc de l'incident enmig del començament de disturbis a la zona. Mentre, els agents de l'ICE han respost amb gasos lacrimògens a la multitud que ha començat a aglomerar-se en el lloc.
"Acabo de parlar amb la Casa Blanca després d'un altre horrible tiroteig efectuat per agents federals", ha publicat el governador de l'estat de Minnesota, Tim Walz, a les seves xarxes socials. "Minnesota està farta. Això és repugnant. El president ha de posar fi a aquesta operació. Retiri els milers d'agents violents i sense formació de Minnesota. Ja", ha afegit.
L'Ajuntament de Minnesota va confirmar també en un primer moment que hi havia agents federals implicats en un tiroteig ocorregut a la zona del carrer 26 Oest i l'avinguda Nicollet, al sud de la ciutat. "Estem treballant per confirmar més detalls. Demanem a la població que mantingui la calma i eviti la zona propera", ha indicat també en xarxes.
TERCER TIROTEIG EN DUES SETMANES
Aquest divendres, milers de persones han pres els carrers de Minneapolis per denunciar abusos comesos les últimes setmanes en les operacions de l'ICE després que el 7 de gener un altre agent federal matés a trets la ciutadana nord-americana Renée Nicole Good. Una setmana després, van ferir d'un tret a la cama un ciutadà veneçolà.
Aquesta mobilització ha estat emmarcada en una gran jornada de protesta en què els organitzadors han cridat a la vaga --laboral, escolar i de consum-- "per oposar-se units a les accions del govern federal contra l'estat", dins del moviment de protesta 'ICE Out for Good' (ICE fora d'una vegada), que engloba més de cent organitzacions com ara sindicats, grups pels drets civils i entitats religioses.
Els organitzadors han exigit la sortida de l'ICE de l'estat de Minnesota, l'obertura d'un procés legal contra l'agent que va matar Good, acabar amb el finançament de l'ICE en els propers pressupostos federals i una investigació "per violacions constitucionals i humanes dels nord-americans i els nostres veïns". A més, han instat les empreses a cessar les seves relacions econòmiques amb el cos federal.
Els manifestants han hagut de fer front a una onada de fred a Estats Units que ha deixat temperatures de menys 23 graus centígrads. "Són -23 graus i milers encara es van presentar amb força a Minneapolis. Així som nosaltres", ha assegurat l'alcalde de la ciutat, Jacob Frey, que ha mostrat el seu suport a les mobilitzacions.
El Govern liderat per Donald Trump va llançar l'operació contra la immigració 'Metro Surge' el desembre a Minnesota i l'inquilí de la Casa Blanca ho ha justificat sota l'afirmació d'un augment de la criminalitat: "Realment volen els habitants de Minnesota viure en una comunitat en què hi ha milers d'assassins ja condemnats, traficants de drogues i addictes, violadors, presoners violents alliberats i fugits?".
Les actuacions dels agents, com la mort de Good i la detenció d'un nen de cinc anys, han desfermat la indignació entre la població de l'estat.