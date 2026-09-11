25 anys de l'11-S: l'atemptat que va marcar el començament del segle XXI

Europa Press/Contacto/Taidgh Barron - Arxiu
MADRID 11 set. (EUROPA PRESS) -
Els atemptats de l'11 de setembre de 2001, executats pel grup terrorista Al-Qaeda contra les Torres Bessones del World Trade Center i el Pentàgon, als EUA, van constituir l'esdeveniment més determinant del període d'entresegles.
Van ser 90 minuts d'atacs devastadors, entre les 08.46 i les 10.03 (hora local), contra els principals centres econòmics i militars dels Estats Units. Retransmesos en directe durant hores, els atemptats van permetre al món assistir al trencament de l'aura invencible que havia envoltat Washington, potència hegemònica incontestable des del col·lapse de la Unió Soviètica.
Fins aleshores, ningú s'havia atrevit a atacar territori nord-americà a aquesta escala des del bombardeig de l'Armada Imperial de Japó sobre la base de Pearl Harbor, encara que rivalitza en simbolisme, i l'11-S va tenir un cost humà molt superior.
L'impacte dels tres avions contra les torres i el Pentàgon, així com el sinistre d'un quart avió segrestat a Pennsilvània, van deixar 2.977 morts de 103 països, als quals cal afegir 4.600 morts més els anys següents, segons les estimacions dels Centres de Control de Malalties d'Estats Units del 2021, per malalties físiques o mentals directament relacionades amb els atemptats, o complicacions mèdiques derivades d'ells.
Tres setmanes després de l'atac terrorista més mortífer de la història va començar la "guerra contra el terrorisme" declarada pel president George W. Bush amb la invasió d'Afganistan, una campanya prematurament concebuda per decapitar simultàniament Al-Qaeda i el règim talibà, que va continuar dos anys després amb la invasió de l'Iraq al març de 2003 sota el, finalment, infundat argument de l'eliminació de presumptes "armes de destrucció massiva" en mans del dictador Sadam Husein.
Entremig van passar 18 mesos en què Washington va deixar clares les seves dues declaracions de principis: protegir la seva població i preservar la supremacia mundial, enfront dels preceptes del Dret Internacional. Els escàndols de tortures perpetrades per militars nord-americans als presoners de guerra iraquians de la presó d'Abú Ghraib, que va destapar el 2004 la cadena CBS, i a la presó de Guantánamo van acabar de retirar als Estats Units el crèdit internacional de bona voluntat que havia aconseguit després dels atemptats.
Els anys següents van acabar de revelar la seva incapacitat per aconseguir els objectius militars i estratègics que s'havia marcat. Els errors de càlcul van propiciar el seu fracàs tant a l'hora de derrotar als grups armats islamistes com d'estabilitzar les regions envaïdes, com demostren, respectivament, l'eclosió d'Estat Islàmic a la fi de la dècada passada, encara actiu, i el retorn dels talibà al poder el 2021.
Al llarg d'aquest temps, aliats i rivals dels Estats Units han estat objectiu del terrorisme islamista, mentre països sencers han acabat sumits en guerres civils o en conflictes contra Estat Islàmic com a conseqüència de la resposta als atemptats de l'11-S. D'aquesta forma, els gairebé 3.000 morts d'aquell dia han passat a formar part del gairebé interminable capítol de víctimes d'una guerra mundial contra el terrorisme internacional que, directament o indirecta, s'ha cobrat la vida de 4,5 milions de persones, segons el Projecte Costos de Guerra de la Universitat nord-americana de Brown.
Al vessament de sang se sumen conseqüències culturals, socials, polítiques i militars de l'era que va arrencar després dels atemptats d'Al-Qaeda. Els últims 25 anys han estat marcats per una explosió del sentiment antimusulmà, derivada de la instal·lació en la consciència occidental de l'islam radical com a principal enemic dels seus valors; també pel debilitament de Nacions Unides com a garant de la legalitat internacional i dels principis humanitaris, així com per l'auge de la Xina com a superpotència.
En un món que semblava estrènyer els seus llaços al principi de l'era de la informació, s'ha viscut, en canvi, la consolidació d'un sistema internacional de vigilància i la transformació de la guerra mitjançant una de les seves principals innovacions de l'última cambra de segle: l'avió no tripulat.
VINT-I-CINC ANYS DESPRÉS
Una quart de segle després, els Estats Units estan en un estat de guerra que ha acabat inextricablement vinculat al seu esdevenir econòmic, començant pels més de vuit bilions de dòlars, també segons el Projecte de Costos de Guerra, que ha costat un quart de segle de "guerra contra el terror".
La mort el 2011 del líder d'Al-Qaeda, Usama bin Laden, en una operació militar nord-americana a Pakistan no va representar el final d'aquesta hostilitat constant, que ara coneix un nou episodi amb el conflicte obert contra Iran a la recerca de la 'pax americana'.
"I mentre els Estats Units estan ocupats lluitant en guerres, la Xina estava ocupada comerciant", va dir el 2021 a la cadena NBC l'exambaixador de Singapur davant de les Nacions Unides Kishore Mahbubani, després de recordar que el PIB del gegant asiàtic s'ha multiplicat per 15 des de principi d'aquest segle. Pequín s'ha consolidat així com a potència militar a l'Indopacífic, dialoga amb enemics declarats dels Estats Units, com Iran, Rússia o Corea del Nord, i roman impassible enfront de la guerra aranzelària declarada per Donald Trump. La "guerra contra el terror", va declarar el diplomàtic, "ha estat el major regal geoestratègic que la Xina ha rebut".
A nivell intern, la població nord-americana és víctima d'una erosió psicològica cauteritzada, més que guarida, pel pas del temps. El catalitzador és la violència: cap administració demòcrata des de George W. Bush ha abandonat completament la doctrina de l'atac, i els dos mandats de Trump s'han dirigit a l'extrem oposat, fent de la "pau a través de la força" la seva bandera.
Existeixen així clars indicis de trauma, començant per la por, la confusió i l'aïllament social. Al setembre de 2021, quatre de cada deu consultats per una enquestes de Gallup van expressar obertament el seu recel a anar a esdeveniments públics, per temor a un atemptat. Una enquesta publicada per Ipsos el 2023 va reflexar que un 44% dels consultats es van revelar com a incapaços de contestar si envair l'Iraq va ser o no la decisió correcta.
Generacions que no van conèixer de primera mà el desencantament de la guerra de Vietnam o la Guerra Freda porten vivint des de setembre de 2001 en un escenari de grisos, post-veritat i crisis tan consecutives (particularment econòmiques) que pràcticament se solapen.
La primera setmana dels atemptats, la confiança dels nord-americans en el seu govern va assolir un màxim sense precedents amb un 60% d'enquestats a favor, segons una mitjana d'enquestes recollida el 2021 per Pew Research. El 2021 s'havia dilapidat al 21%, un mínim mai vist des de principis dels 90.
La successió de mesures de control instaurades pel Govern nord-americà després dels atemptats van alimentar en demòcrates i republicans el seu desdeny, cadascú a la seva manera, cap a qualsevol tipus d'autoritat; un sentir que va acabar de coure's en la nova realitat informativa, i especialment a partir de 2004, amb l'aparició de Facebook.
Una quarta part del segle XXI ha estat definida pels atemptats, el mateix percentatge que el de nord-americans massa joves com per recordar-los: "Cent milions se n'han oblidat ja", va lamentar en la commemoració de l'any passat la directora del Museu i el Memorial 11-S, Elizabeth Hillman, encarregada d'uns esdeveniments particularment centrats en el record d'aquest dia, intentant deixar de banda les conseqüències que han definit de manera irremissible la realitat en què es commemora.