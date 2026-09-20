Set organitzacions de l'oposició i rebels anuncien una aliança contra el Govern d'Etiòpia

Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press
MADRID 20 set. (EUROPA PRESS) -
Set grups polítics, alguns d'ells armats, han anunciat aquest diumenge la formació d'una coalició denominada Coalició per la Supervivència de les Forces Populars Etíops (CSFPE) amb l'objectiu declarat d'expulsar del poder el Partit de la Prosperitat del primer ministre Abiy Ahmed i instaurar un govern ampli de transició.
L'anunci ha estat realitzat pel president del Moviment Nacional Amhara Fano, Zemene Kassie, que ha comparegut a la cadena Tigrai TV. A més d'aquesta formació, també participen a la coalició l'Exèrcit d'Alliberament Oromo, el Front Popular per a l'Alliberament de Tigray (TPLF), el Front Nacional d'Alliberament d'Ogaden, el Front Nacional d'Unitat d'Afar, el Moviment Popular d'Alliberament de Benishangul i el Moviment Democràtic Popular de Gumuz.
Els últims mesos s'havia incrementat la col·laboració entre aquests grups polítics de l'oposició i els grups armats més enllà de les seves diferències regionals o ètniques i malgrat antecedents de violència i conflictes entre ells.
A l'agost, Zemene va anunciar que s'havien assolit acords amb altres grups armats etíops per formar una coalició per aconseguir el "derrocament d'Abiy Ahmed". Ara la iniciativa pren forma amb un nom i objectius més amplis.
La Coalició per la Supervivència acusa el Govern d'inacció davant la inseguretat, el conflicte armat, el desplaçament de població, la pobresa i l'erosió dels drets democràtics i els drets humans. Càrrega així contra un "règim dictatorial personalista i genocida" d'Abiy Ahmed per portar al país "la guerra, el genocidi i la destrucció" que podrien provocar la "total desintegració" de la nació.
"La missió històrica i l'objectiu principal de les forces populars és defensar-se de la devastadora guerra que ens han declarat, eliminar el sistema de dictadura personalista de Prosperitat que amenaça la supervivència dels nostres pobles i la seguretat de la nació", ha explicat.
La coalició presenta com a objectiu polític immediat després de l'"expulsió" del Govern la creació d'un govern de transició interí i inclusiu governat per una Carta Transicional que buscarà "posar fi als conflictes armats i respondre a les crisis de seguretat, humanitària, social i econòmica" d'Etiòpia.
Promet, a més, "participació popular" i millorar les relacions amb els països veïns per recuperar l'"estatus regional i internacional" d'Etiòpia.
Per tot això, convida a les forces polítiques i cíviques del país a sumar-se a aquests objectius i al "camí de lluita" de la Coalició i demana a les Forces Armades renunciar al poder i sumar-se a la lluita per "salvar el vostre poble i el vostre país abans que sigui massa tard". Demana també suport internacional en pro d'"els pobles, la justícia i la democràcia".
El Govern etíop va donar al juliol per dissolt l'acord de pau signat el 2022 a Pretòria amb el TPLF, amb què es reprenia una guerra que, en només dos anys (2020-2022), va deixar entre 100.000 i 600.000 morts, depenent de la font.
Després de l'acord de Pretòria, Tigray va romandre sota un govern provisional acceptat per les autoritats federals del país fins a la tornada del TPLF al poder regional a principis del mes de maig. Des de llavors han denunciat en innombrables ocasions el Govern etíop per incomplir els termes pactats a Pretòria i per mantenir la regió en un estat de completa marginació.
El Govern federal, per la seva banda, no ha reconegut l'administració reinstaurada i ha insistit que l'única autoritat vigent a la regió és l'Administració Regional Provisional de Tigray, establerta en virtut de l'Acord de Pretòria, i ara desplaçada pel TPLF.