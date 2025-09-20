Moscou nega l'entrada de caces russos en l'espai aeri d'Estònia

MADRID 20 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Rússia ha assegurat aquest divendres que les seves forces aèries no han violat l'espai aeri d'Estònia i ha defensat que els seus avions han mantingut en tot moment l'itinerari previst, respectant el Dret internacional.
El país bàltic va assegurar que tres caces MiG-31 russos havien violat divendres el seu espai aeri, en un incident "inacceptable" que ha portat a activar la missió de l'OTAN de vigilància sobre el mar Bàltic.
El Ministeri de Defensa rus ha dit en un comunicat via Telegram: "El 19 de setembre, tres avions russos equipats amb MiG-31 es van estacionar a l'aeroport de Kaliningrad, a Kareli. El vol es va realitzar en estricta conformitat amb les normes internacionals per a l'ús de l'espai aeri, sense violar les fronteres territorials de cap país, tal com ho confirma un seguiment objectiu".
En el mateix informe, el Kremlin ha insistit que "els avions russos no es van desviar de la ruta de vol acordada i no van violar l'espai aeri estoni", i que que van volar sobre "aigües neutrals del mar Bàltic a una distància de més de tres quilòmetres de l'illa de Vaindloo", a Estònia.
El pronunciament de Moscou arriba després que el Ministeri d'Exteriors i les Forces Armades d'Estònia informessin que tres caces russos havien irromput "sense permís" a través del golf de Finlàndia en l'espai aeri estoni, on "van romandre un total de 12 minuts".
Segons l'Exèrcit estoni, els avions russos mancaven de plans de vol i tenien desactivats els transpondedors per emetre dades. Tampoc no mantenien cap tipus de comunicació amb els serveis de control d'Estònia.
La denúncia de l'Executiu estoni ha portat l'OTAN a ordenar l'activació "immediata" de la seva missió, que ha "interceptat" els MiG-31. "És un altre exemple de l'imprudent comportament rus i de la capacitat de l'OTAN per respondre", ha dit un portaveu de l'Aliança Atlàntica en xarxes socials.