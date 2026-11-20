MADRID 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern d'Estònia ha confirmat aquest divendres el tancament de la frontera terrestre amb Rússia durant sis mesos a partir de l'1 de desembre davant les contínues accions hostils atribuïdes a Moscou, entre les quals actes de sabotatge i operacions híbrides que afecten el país bàltic i Europa.
Segons el primer ministre estonià, Kristen Michal, complerts aquests sis mesos, l'executiu valorarà la necessitat d'introduir canvis eventuals per garantir la seguretat nacional i l'ordre públic: "En general, les activitats hostils de Rússia no sembla que hagin de disminuir", ha argumentat aquest divendres en una conferència de premsa recollida per la cadena pública ERR, en la qual ha subratllat que "Estònia actua amb fermesa i serenitat".
En paral·lel, el titular d'Exteriors, Margus Tsahkna, el qual ha subratllat que la mesura no respon a un episodi concret sinó a una situació d'agressió continuada: "Les accions hostils de Rússia tenen conseqüències", ha advertit en un breu comunicat compartit a les xarxes socials.
Tsahkna ha recordat que les autoritats del país ja havien anticipat l'adopció de noves mesures de seguretat si persistien aquests atacs i ha defensat que Estònia no pot permetre que Rússia aprofiti la circulació transfronterera per "reclutar i influir en la població, organitzar actes de sabotatge o evitar sancions".
En aquesta línia, el cap de la diplomàcia estonià ha assenyalat que el tancament pretén protegir tant la seva seguretat nacional com la de la Unió Europea (UE) i la de l'espai Schengen.