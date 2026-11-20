MADRID, 20 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, ha xifrat en prop de 55.000 persones la participació en la jornada d'aturada nacional celebrada aquest dijous al país contra la seva reforma tributària i les seves polítiques de seguretat, assegurant que el 97% de les 285 activitats convocades van transcórrer de forma pacífica i advertint els líders de l'oposició --en referència a l'expresident Gustavo Petro i al senador Iván Cepeda-- que no permetrà que s'utilitzi la violència per infringir l'ordre constitucional.
En una declaració institucional i a través d'un missatge publicat a xarxes socials al tancament de la jornada, el mandatari colombià ha destacat que la Força Pública "va consolidar el control total de l'ordre públic" mitjançant dotze intervencions, entre elles a la Universitat del Cauca i l'Universitat Nacional de Bogotà, que es van saldar amb quatre detencions.
Així mateix, De la Espriella ha subratllat que el desplegament policial va permetre buidar qualsevol bloqueig vial en menys de 30 minuts i ha defensat l'aplicació del seu decret de regulació de les protestes després de constatar un descens de participació respecte a les 62.000 persones mobilitzades en l'anterior jornada del 14 d'octubre.