De la Espriella tancarà prop de 15 ambaixades de Colòmbia i suspendrà l'obertura de la delegació a Palestina

Europa Press/Contacto/Camilo Erasso
MADRID, 27 jul. (EUROPA PRESS) -
El president electe de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, ha posat de manifest aquest diumenge per la nit la seva intenció d'engegar un procés d'"optimització" de les ambaixades, consolats i missions diplomàtiques del país al voltant del món, anunciant com a primer pas el tancament de 14 delegacions, amb la suspensió de l'obertura de la seu prevista a Palestina.
"Colòmbia necessita una diplomàcia que sigui moderna, eficient i al servei dels interessos nacionals, no del politiqueig i de la burocràcia", ha considerat el mandatari en un discurs emès en directe a través de les seves xarxes socials en el qual ha anunciat la seva decisió d'emprendre el referit "procés d'optimització" de les representacions del país llatinoamericà per tot el globus.
Com a passos de la primera etapa d'aquest procés, De la Espriella ha especificat que tancarà les ambaixades de Colòmbia a Algèria, Azerbaidjan, Barbados, Cuba, República Txeca, Etiòpia, Ghana, Haití, Hongria, Malàisia, Nicaragua, Romania, Senegal i Sud-Àfrica.