De la Espriella assegura que al seu mandat "no hi haurà persecucions"

MADRID, 22 juny (EUROPA PRESS) -
El guanyador de la segona volta de les eleccions presidencials de Colòmbia, segons els resultats del precompteig, Abelardo de la Espriella, ha asseverat aquest diumenge que durant el seu futur govern, de confirmar-se els mateixos, "no hi haurà persecucions" contra els qui pensen diferent, a l'una que s'ha dirigit al seu rival en les urnes, l'esquerrà Iván Cepeda, per instar-lo a no "sembrar el terror".
"Tindrà totes les garanties per exercir l'oposició, sempre que sigui dins del marc constitucional i legal. Però l'hi deixo molt clar: ni se li ocorri estimular la violència. Abstingui's de sembrar el terror", ha etzibat l'ultradretà en un discurs des de la ciutat de Barranquilla en el qual ha cridat a Cepeda al fet que "no s'equivoqui" perquè, ha defensat, "ja sap com de dur que mossega el tigre".
D'acord amb els resultats del precompteig, el guanyador d'aquests comicis és l'alternativa del moviment Defensors de la Pàtria, amb un 49,66% dels vots enfront del 48,7% obtingut per Cepeda, segons el precompteig preliminar que ja va pel 99,99% de les taules informades.