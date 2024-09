Espanya i Veneçuela van pactar el salconduit perquè Edmundo González anés a Madrid, segons Saab

MADRID, 8 set. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de Veneçuela, Tarek William Saab, ha informat aquest diumenge que els governs d'Espanya i Veneçuela van pactar la sortida del dirigent opositor Edmundo González de Caracas i el seu desplaçament cap a Madrid.

"Els Governs d'Espanya i Veneçuela van acordar l'atorgament de salconduit al ciutadà Edmundo González Urrutia perquè abandonés el territori nacional i s'acollís a l'asil concedit per Espanya", ha explicat Saab donant lectura a un comunicat oficial del Ministeri Públic en una compareixença pública.

Saab ha destacat "el seu respecte absolut per les decisions de l'Executiu veneçolà" en relació al compliment del dret a l'asil garantit per la Constitució veneçolana en el seu Article 69 i per a això hagi concedit el salconduit corresponent.

El fiscal general veneçolà ha destacat que González "va expressar el seu reconeixement a la nostra autoritat com a fiscal general de la República i les competències que té la institució que dirigim" en "l'estreta comunicació" mantinguda entre el Ministeri Públic i el "apoderat judicial" de González, José Vicente Haro.

Saab ha destacat, ja fora del comunicat, que la sortida de González "finalitza la breu temporada d'una obra humorística d'un gènere que jo pogués dir de comèdia, no sé, de teatre 'bufo". "Jo diria que va tenir la seva última posada en escena aquesta nit del dia dissabte 7 de setembre quan González (...) va escenificar el seu comiat en la pista de l'Aeroport de Maitequía, aquí a Caracas", ha apuntat.

Aquesta obra --segons diu-- va causar "sang, suor i llàgrimes a espectadors innocents", segons Saab, i ha afegit que va tenir una "actriu secundària", María Corina Machado, que "amenaçava el protagonisme" de González. Ara resten "capítols que serien 'refritos' repetits d'una obra que va arribar al seu final".

González ha arribat aquest diumenge a Madrid després de sortir de Caracas en un avió de les Forces Aèries espanyoles després de passar més d'un mes emparat en dependències diplomàtiques de Països Baixos. El 5 de setembre va sortir cap a seu diplomàtica espanyola i ja dissabte va partir del país.