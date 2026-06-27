Espanya treu Gibraltar de la llista de paradisos fiscals i incorpora Rússia

Francisco J. Olmo - Europa Press
També en treu Barbados, Dominica, Samoa, Seychelles, i Trinidad i Tobago
MADRID, 27 juny (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Hisenda ha actualitzat la llista espanyola de jurisdiccions no cooperatives ('paradisos fiscals') amb la sortida de Gibraltar, Barbados, Dominica, Samoa, Seychelles, i Trinidad i Tobago, en constatar l'intercanvi efectiu d'informació fiscal i més convergència dels seus règims tributaris amb els estàndards internacionals, segons l'ordre ministerial publicada aquest dissabte en el BOE.
Per contra, Rússia passa a formar part de la llista espanyola de jurisdiccions no cooperatives, a causa de l'existència d'un règim fiscal considerat perjudicial, en línia amb la decisió adoptada prèviament per la Unió Europea.
Així, Hisenda explica que la sortida de Gibraltar es deu principalment a que el territori britànic ha realitzat un compliment efectiu de l'intercanvi d'informació tributària amb Espanya, un dels requisits establerts en la normativa per abandonar la relació de jurisdiccions no cooperatives.
Segons el Ministeri, Gibraltar va signar un acord bilateral de cooperació tributària amb Espanya el funcionament de la qual ha estat verificat. A més, forma part del Fòrum Global de Transparència i Intercanvi d'Informació amb Finalitats Fiscals i ha subscrit els acords internacionals corresponents en aquesta matèria.
Hisenda també destaca que el Penyal compleix un altre dels criteris exigits per sortir de la llista, en no mantenir un règim de baixa o nul·la tributació seguint els paràmetres fixats per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).
Així mateix, assenyala que Gibraltar participa en el marc inclusiu BEPS de l'OCDE i ha ratificat l'acord del Pilar II, que estableix un impost mínim global i altres estàndards fiscals internacionals.