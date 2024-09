Espanya rebutja qualsevol insinuació d'estar implicada en una operació de desestabilització a Veneçuela

MADRID, 15 set. (EUROPA PRESS) -

El Govern central ha desmentit i rebutjat "rotundament" qualsevol insinuació que Espanya estigui implicada en una operació de desestabilització política a Veneçuela i afirma que els dos espanyols detinguts per Veneçuela no formen part del CNI ni de cap altre organisme estatal.

"Espanya desmenteix i rebutja rotundament qualsevol insinuació d'estar implicada en una operació de desestabilització política a Veneçuela", han indicat fonts oficials del Ministeri d'Exteriors.

Aquest pronunciament per part d'Exteriors es produeix hores després que Veneçuela va anunciar la detenció de dos ciutadans espanyols, José María Basoa Valdovinos i Andrés Martínez Adasme, per tenir, suposadament, vincles amb el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) i amb figures properes a l'oposició veneçolana que estarien preparant un pla per assassinar el president del país, Nicolás Maduro.

Les mateixes fonts d'Exteriors han indicat que "el Govern central ha constatat que els dos homes detinguts no formen part del CNI ni de cap altre organisme estatal".

A més, afegeixen que "Espanya defensa una solució democràtica i pacífica a la situació a Veneçuela".

DETINGUDES 14 PERSONES

El ministre d'Interior veneçolà, Diosdado Cabello, ha explicat que han estat detingudes un total de 14 persones que participaven en una "operació de desestabilització" que ha relacionat amb la dirigent opositora veneçolana María Corina Machado. A més, estaria al capdavant de l'operació l'Agència Central d'Intel·ligència dels Estats Units (CIA) i també el CNI espanyol.

"La CIA està al capdavant d'aquesta operació. I l'altra, que tampoc no ens estranya, (...) és el Centre Nacional d'Intel·ligència d'Espanya. Aquests dos capturats, així ho diuen, i fins i tot parlen, ells, d'un grup de mercenaris que estan buscant per portar-los a Veneçuela, amb objectius diferents", ha apuntat Cabello.