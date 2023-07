Espanya rebutja l'enviament de bombes de dispersió dels EUA a Ucraïna

MADRID, 8 jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informat que Espanya "no comparteix" i es posiciona "en contra" de la decisió dels Estats Units d'enviar bombes de dispersió a les Forces Armades ucraïneses.

"Espanya, des del compromís ferm que té amb Ucraïna, té també un compromís ferm en què determinades armes i bombes no es poden lliurar en cap cas", ha declarat als mitjans de comunicació en un acte del PSOE a Madrid.

Qüestionada pel polèmic enviament (xoca amb els avisos de Nacions Unides i contravé una convenció internacional contra aquest armament), ha subratllat la posició "clara i rotunda" d'Espanya en contra d'aquesta acció.

Ha puntualitzat que l'enviament d'aquestes bombes és decisió dels Estats Units i no de l'OTAN, tot iq ue ha insistit en el suport "total i absolut" del Govern d'Espanya a Ucraïna, però ha defensat que en la "legítima defensa no s'utilitzen unes bombes com són les bombes de dispersió".

"No a les bombes de dispersió i sí a la legítima defensa a Ucraïna que entenem que no es realitza amb les bombes de dispersió", ha insistit.