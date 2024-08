Espanya nomena Teresa Ribera com a comissària europea per al segon mandat de Von der Leyen

BRUSSEL·LES, 28 ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern d'Espanya ha formalitzat aquest dimecres la nominació de la vicepresidenta tercera i responsable de Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, per integrar-se en el nou col·legi de comissaris per al segon mandat d'Ursula von der Leyen al capdavant de l'Executiu comunitari.

"És un gran honor ser designada pel president del Govern com a candidata d'Espanya per a la següent Comissió Europea", ha confirmat la mateixa Ribera en un vídeo institucional.

Ribera, que va ser cap de llista del PSOE a les eleccions europees, però va renunciar a l'escó amb la vista posada a formar part de l'Executiu comunitari, ha assenyalat que Brussel·les "ha de donar les respostes correctes als grans desafiaments" i construir "el somni europeu", basat en "prosperitat, benestar i oportunitats per a tots".

Espanya ha esperant fins als últims dies del termini donat per Von der Leyen, fins al 30 d'agost, per presentar a la seva candidata, malgrat que la vicepresidenta portava des de fa mesos com a principal favorita al lloc.

Juntament amb Croàcia, Finlàndia, Suècia i Portugal, Espanya és dels pocs Estats membres que ha presentat a una dona per formar part del nou col·legi de comissaris, alguna cosa que posa en escac la intenció de la 'popular' alemanya de comptar amb un Executiu paritari.

Von der Leyen té ara a la seva mà el repartiment de càrrecs i carteres i s'ha posat de termini els mitjans de setembre per finalitzar la confecció del seu pròxim Executiu. Els triats hauran de sotmetre's després a l'examen del Parlament Europeu a l'octubre.

Amb Ribera, Espanya aspira a tenir una cartera de pes, relacionada amb qüestions de clima o energia, matèria en què la vicepresidenta ha destacat en les seves reunions amb els seus homòlegs europeus.

Ribera es va erigir en protagonista durant les negociacions amb la Comissió Europea per aconseguir la coneguda com a excepció ibèrica al gas, per la qual Espanya i Portugal es van beneficiar d'una mesura temporal per deslligar-se dels mercats elèctric europeu i baixar el rebut de la llum. La iniciativa va ser aprovada el juny de 2022 i es va estendre fins a finals de 2023.