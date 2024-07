Espanya no se suma ara com ara al boicot a Orbán i envia Marlaska a la reunió de ministres d'Interior a Budapest

MADRID, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern central no té intenció de sumar-se ara com ara al boicot a la Presidència de torn del Consell de la UE, que ara ostenta Hongria, en protesta per l'actitud mostrada pel primer ministre, Viktor Orbán, i enviarà aquest dilluns a Budapest el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, amb motiu de la reunió informal de Justícia i Interior.

Alguns Estats membre, com Suècia, ja han dit que no enviaran ministres als consells informals que organitzi Hongria al seu territori mentre que d'altres, en general els nòrdics i els bàltics, han indicat que estan estudiant sumar-se a aquest boicot, mentre que països com Alemanya o França no s'han pronunciat i Àustria ja ha manifestat el seu rebuig.

També la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Layen, reelegida aquest dijous per a un segon mandat de cinc anys, va anunciar aquesta setmana que no enviaria els comissaris de la branca a aquestes cites.

El malestar amb Orbán ha estat motivat pel fet que amb prou feines uns dies després d'iniciar-se la presidència hongaresa va viatjar a Moscou per reunir-se amb el president rus, Vladímir Putin, i ho va fer donant a entendre que hi anava amb mandat dels Vint-i-set. Després d'això, el mandatari hongarès també ha viatjat a Pequín per veure's amb Xi Jinping i la setmana passada va aprofitar el seu viatge als Estats Units amb motiu de la cimera de l'OTAN per reunir-se amb l'expresident nord-americà Donald Trump.

Així, el Ministeri d'Afers Exteriors va indicar aquest dijous a Europa Press que la intenció del Govern central és avaluar la representació en funció de l'agenda d'aquestes cites. En contacte amb la resta de socis, "Espanya valora les agendes i la participació en les reunions del Consell assegurant una representació adequada i la continuïtat de la tasca institucional que no s'ha d'interrompre", van assenyalar les fonts.

Un dia abans, la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, havia avançat a Brussel·les que ella no tenia intenció d'acudir al consell informal d'Ocupació d'octubre a Budapest. "No he pogut parlar amb Exteriors, però hi estem treballant i jo sí que anticipo que no hi assistiré", va assenyalar.

En aquestes dues primeres setmanes de juliol, Budapest ha acollit tres reunions ministerials informals, però Espanya només ha enviat ministre a una. No obstant això, no és anormal que en lloc del ministre de la branca hi assisteixi un secretari d'Estat, a aquest tipus de cites, si el titular té altres compromisos o la qüestió a tractar és més tècnica.

Així, tant a la reunió informal de Competitivitat, del 8 de juliol, com a la d'Energia, aquesta setmana, no hi van assistir ministres, si bé a la de Medi ambient, l'11 de juliol, sí hi que va anar la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

Interior ja ha confirmat que dilluns Marlaska serà a Budapest, per al primer dels dos dies del que, en l'argot comunitari, es coneix com 'JAI'. Aquest dia està previst que es parli d'immigració, en particular de la dimensió exterior, a banda de la lluita contra el crim organitzat, entre altres assumptes.

Ja dimarts, serà el torn dels ministres de Justícia, però no està previst que el titular de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, hi acudeixi, ja que per a aquest dia continuaran els contactes amb els grups parlamentaris de cara al pla de regeneració democràtica que vol aprovar el Govern central. Un dels assumptes a tractar durant la trobada serà el de la cooperació judicial.

L'endemà hi ha convocada a la capital hongaresa una reunió informal de ministres de Sanitat. El departament que dirigeix Mónica García ja ha avançat a Europa Press que la ministra no hi podrà assistir, ja que aquell dia hi ha consell interterritorial, i hi enviarà el secretari d'Estat.