Espanya i Itàlia garanteixen a la UE el caràcter provisional dels controls mutus

MADRID, 8 ago. (EUROPA PRESS) -
El comissari europeu d'Interior i Migració, Magnus Brunner, ha rebut senyals d'Espanya i d'Itàlia sobre un final de l'episodi de tensió per la imposició mútua de controls fronterers, arran de les conclusions que ha extret després de conversar amb els titulars d'Interior de tots dos països, Fernando Grande-Marlaska i Matteo Piantedosi.
"Tots dos em van confirmar que els controls a les fronteres internes són temporals", ha explicat el comissari en un missatge publicat aquesta tarda a les xarxes socials després de les seves noves converses amb tots dos ministres, a els qui ha reiterat, en nom de la UE, que "la confiança entre els Estats membres és la nostra moneda més valuosa".
Brunner ha rebut garanties d'Espanya que "els esdeveniments a Ceuta no tindran un efecte durador a l'àrea de Schengen" i per això "hi ha senyals des d'Itàlia que els controls podrien aixecar-se aviat".
Espanya va avisar aquest dissabte a diferents autoritats de la UE de la decisió del Govern de restablir els controls fronterers en els aeroports i ports que mantenen connexions directes entre el Regne d'Espanya i la República Italiana en un anunci realitzat a les poques hores d'un ultimàtum al Govern italià perquè aixequés els seus propis controls, imposats després de la crisi de Ceuta.