Espanya convoca l'ambaixador de l'Iran per "condemnar" els atacs als països de la regió i Xipre

Gustavo Valiente - Europa Press
MADRID 2 març (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha anunciat que l'ambaixador de l'Iran a Espanya, Reza Zabib, ha estat convocat al Ministeri per traslladar-li la "condemna" del Govern espanyol als atacs "injustificats" que ha dut a terme el règim iranià contra països del Pròxim Orient a més de Xipre en resposta a l'operació llançada pels Estats Units i Israel.
Segons ha explicat a la premsa en unes declaracions abans d'un acte a la seu d'Exteriors, l'ambaixador iranià ha estat convocat "per traslladar-li el nostre rebuig i la nostra condemna a aquestes accions injustificades de l'Iran als països de l'Orient Mitjà" i contra Xipre.
Durant la convocatòria, s'exigirà a l'ambaixador iranià "que cessin immediatament" i se li recordarà que "també posen en perill els ciutadans espanyols que hi ha a la regió en aquests moments", uns 30.000.