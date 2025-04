Espanya condemna l'atac a l'Hospital Baptista de Gaza i demana respecte a infraestructures i personal sanitari

MADRID 13 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha condemnat el bombardeig per part d'Israel a l'Hospital Baptista de la ciutat de Gaza que, encara que no ha deixat víctimes, sí ha inutilitzat les activitats del centre, començant per l'atenció als ferits en atacs previs d'Israel.

Així, Albares ha qualificat de "inadmissible" aquest atac i ha reiterat la "condemna i l'exigència del respecte" a les infraestructures i personal sanitari.

"Atacar infraestructures civils és contrari al Dret Internacional Humanitari. El poble palestí té dret a la pau", ha escrit Albares en un missatge a la xarxa social X, recollit per Europa Press.

Els militars israelians han confirmat l'atac en el seu compte de la xarxa social X i esgrimit que el centre estava sent emprat per les milícies d'Hamas "per planificar i executar complots terroristes contra les forces de les FDI i ciutadans de l'Estat d'Israel".

L'Exèrcit addueix que abans de l'atac va avisar amb antelació als ocupants del centre i l'Autoritat Palestina (el Govern palestí a Cisjordània que reconeix la comunitat internacional) ho ha confirmat, encara que ha denunciat que els militars "van concedir només 18 minuts als pacients, els ferits i personal per evacuar a la força l'hospital".