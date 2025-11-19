Espanya i Colòmbia acorden mobilitzar 150 milions d'euros en desenvolupament sostenible en cinc anys

MADRID, 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Albares, s'ha reunit aquest dimarts amb la seva homòloga colombiana, Yolanda Villavicencio, amb qui ha renovat el Marc d'Associació per al Desenvolupament Sostenible per als propers cinc anys en els quals es mobilitzaran 150 milions d'euros.
L'acord, segons ha explicat la cartera diplomàtica espanyola en un comunicat, permetrà "seguir treballant en prioritats compartides com la igualtat de gènere, l'enfortiment institucional o el canvi climàtic, entre altres".
Durant la trobada, tots dos ministres han signat la declaració resultant de la Comissió d'Alt Nivell entre els dos països, que engloba els diferents aspectes de la relació bilateral en matèries com la cooperació jurídica i consular, assumptes culturals i educatius, científics i tecnològics, econòmics i comercials, i polítics.