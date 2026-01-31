Espanya celebra l'amnistia a Veneçuela i anima a que entri en vigor "amb rapidesa"

Europa Press/Contacto/Venezuelan Presidency
MADRID 31 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern espanyol ha celebrat aquest dissabte la declaració a Veneçuela d'una llei d'amnistia general anunciada per la seva presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, i expressat el seu desig que entri en vigor amb celeritat.
Rodríguez va anunciar aquesta llei d'amnistia per als presos polítics que romanen a les presons de Veneçuela, enmig de les excarceracions que s'han succeït després de la captura del president Nicolás Maduro per part d'Estats Units i que les ONG xifren ja en mes de 700 persones.
En aquest context, "el Govern d'Espanya dona la benvinguda a l'anunci de la presidenta encarregada de Veneçuela d'una llei d'amnistia general al país des de 1999 fins a l'actualitat", segons un comunicat publicat aquest dissabte pel Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació.
"Espanya anima al fet que la llei es concreti amb rapidesa", ha afegit Exteriors, abans de declarar que "Espanya està disposada a acompanyar a Veneçuela en aquesta nova etapa".