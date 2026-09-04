Espanya i Brussel·les assoleixen avenços "importants" en la petició d'ajuda europea per gestionar la crisi de Ceuta

Marcos Moreno - Europa Press
BRUSSEL·LES 4 set. (EUROPA PRESS) -
Espanya i la Comissió Europea han aconseguit avenços "importants" en la petició d'assistència d'emergència del Govern espanyol per rebre suport financer i operatiu addicional de la UE per gestionar la crisi migratòria a Ceuta, segons ha assenyalat aquest divendres el comissari europeu d'Interior i Migració, Magnus Brunner, després d'una conversa telefònica amb el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska.
"He tingut una bona conversa telefònica amb el ministre Grande-Marlaska sobre l'evolució de la situació a Ceuta", ha assenyalat Brunner en un missatge publicat a les xarxes socials, en el qual ha explicat que el titular d'Interior espanyol l'ha informat de la resposta desplegada per Espanya i els esforços per reforçar la seguretat "sobre el terreny".
Marlaska també ha traslladat al comissari europeu els "pròxims passos" previstos per tornar els migrants que encara són de manera irregular a Ceuta, després que Brussel·les hagi insistit que les persones sense dret a romandre en territori espanyol han de ser retornades.
La conversa té lloc l'endemà que l'executiu comunitari detallés que estava en espera de rebre els aclariments del Govern espanyol sobre les necessitats específiques que vol atendre amb la petició de fons d'emergència i de suport per part de Frontex i l'Europol.
"Estem avançant en l'avaluació d'aquestes peticions com un assumpte prioritari. No obstant això, per a la nostra avaluació final, encara tenim algunes preguntes obertes importants", va indicar en una conferència de premsa el portaveu d'Interior i Migració, Markus Lammert.