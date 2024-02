Espanya avisa que una operació israeliana a Rafah seria una "greu amenaça" per a més d'un milió de palestins

MADRID, 10 febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern espanyol ha avisat aquest dissabte que una possible operació militar israeliana directa sobre la ciutat de Rafah, al sud de la Franja de Gaza, posaria en perill les vides dels aproximadament un milió de desplaçats forçats de Palestina, que s'han refugiat a la localitat pels bombardejos israelians en el marc de la guerra contra Hamas.

Rafah, a l'extrem sud de l'enclavament, és considerat com l'últim refugi de la població palestina de la Franja, que fa mesos que hi viu amuntegada i en condicions infrahumanes, com denuncien des de llavors les ONG internacionals.

Cal recordar que el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, va anunciar divendres a la tarda que havia donat ordre a l'exèrcit i al Ministeri de Defensa per començar els preparatius per a una possible entrada amb l'objectiu d'eliminar els quatre batallons del moviment islamista palestí Hamas que, segons els seus informes d'Intel·ligència, operen a la zona.

En aquest context, el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Albares, ha avisat que "estendre les operacions militars a Rafah seria una greu amenaça per a la vida de més d'un milió de refugiats palestins a la zona i augmentaria la catàstrofe humanitària".

"Reclamem l'alto el foc, l'alliberament d'ostatges, respecte al dret Internacional Humanitari i l'entrada d'ajuda", ha insistit el ministre, en un missatge publicat en el seu compte de la xarxa social X.