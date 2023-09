Espanya aprofita els vols militars que porten equips de rescat al Marroc per treure'n 36 espanyols

MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El Govern central està aprofitant els vols militars amb els quals s'ha traslladat al Marroc equips de rescat per ajudar en les tasques després del terratrèmol de divendres al país veí per treure'n alguns espanyols en situacions especialment complicades, però no es planteja una operació d'evacuació pròpiament dita. Concretament, han estat repatriats un total de 36 espanyols.

Així ho ha indicat el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació en funcions, José Manuel Albares, en unes declaracions a Telecinco, recollides per Europa Press, en les quals ha tornat a indicar que fins al moment no es té constància que hi hagi cap espanyol entre els més de 2.000 morts i els més de 2.000 ferits del sisme.

Segons ha indicat, en els dos vols militars que han portat fins al Marroc efectius de la UME i altres equips de rescat s'ha repatriat 36 espanyols. Es tracta, segons ha puntualitzat, d'"espanyols en necessitat més peremptòria i urgent" que, a més de trobar-se al lloc, estan tenint dificultats per trobar vol i allotjament i estan acompanyats de menors.

En aquest cas, ha aclarit el ministre, ni Espanya ni cap dels seus socis està sospesant una "repatriació com a tal" atès que només se'n fan quan hi ha "impossibilitat material per sortir d'un país per escenari bèl·lic" o com va passar al Níger després del cop d'estat de finals de juliol en què "per motius polítics s'ha decidit tancar les fronteres".

En el cas del Marroc, no s'ha tancat l'espai aeri i les aerolínies estan operant amb normalitat. El que s'ha fet, ha indicat Albares, és parlar tant amb Iberia com amb Binter perquè enviïn avions amb més capacitat per als vols que operen i en el cas de la primera ha flexibilitzat tarifes i canvis de vol.

A més, Exteriors ha desplaçat al país veí una unitat consular que està ajudant els espanyols a trobar allotjament, a canviar els vols o a dirigir-los via terrestre o per ferrocarril fins a Tànger, des d'on es pot agafar un ferri cap a Algesires o Tarifa.

CONTINUA SENSE HAVER-HI ESPANYOLS ENTRE LES VÍCTIMES

D'altra banda, ha indicat que els 18.000 espanyols residents al Marroc estan "totalment sota control i es troben perfectament" i quant als centenars que hi havia en el regne alauí per diferents motius quan es va produir el sisme, tots estan bé excepte "dos en trànsit amb els quals no s'ha pogut establir contacte telefònic".

Amb tot, Albares ha subratllat que tant l'Ambaixada com els diferents consolats i també la unitat d'emergències consulars del Ministeri estan en contacte constant amb hospitals, comissaries i les autoritats i "no hi consta cap espanyol". Així, ha admès que "amb el pas de les hores" està "més esperançat que aquestes bones notícies siguin les finals" i per tant no hi hagi víctimes espanyoles en la tragèdia.