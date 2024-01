Espanya accepta com a vàlid el passaport de Kosovo però continuarà sense reconèixer la seva independència

MADRID, 7 gen. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha confirmat aquest diumenge a Europa Press que Espanya accepta des de l'1 de gener com a vàlid el passaport ordinari de Kosovo, si bé ha precisat que això "no implica de cap manera el reconeixement" de l'antiga província sèrbia com a Estat independent.

Cal recordar que Kosovo es va incorporar aquest dia al règim d'exempció de visat a l'espai Schengen perquè els seus ciutadans poguessin viatjar als 27 països membres de la zona. No obstant això, la Comissió Europea va avançar l'abril de l'any passat que Espanya seria l'únic país Schengen que no aplicaria l'acord.

Es donava la circumstància que els altres països de la zona de lliure circulació que no reconeixen la independència de Kosovo, Eslovàquia i Grècia, sí que admetien els documents de viatge ordinaris dels kosovars. En aquest sentit, fonts diplomàtiques van concedir a l'abril a Europa Press que les autoritats espanyoles haurien d'afrontar canvis en la seva política respecte a documents de Kosovo, després de recalcar que Espanya pensava "executar" la mesura perquè la població kosovar es mogui per Europa sense necessitat de visat.

Ara, amb la incorporació d'Espanya, "tots els Estats Schengen no reconeixedors accepten l'ús dels passaports ordinaris kosovars" atès que "sense aquesta modificació els titulars d'aquests passaports haurien tingut problemes per visitar legalment els Estats no reconeixedors", ha assenyalat també aquest diumenge la cartera que dirigeix José Manuel Albares.

El Ministeri confirma així l'anunciat a última hora de dissabte pel vice-primer ministre de Kosovo, Besnik Bislimi, i per la ministra d'Afers Exteriors i per la Diàspora de Kosovo, Donika Gërvalla-Schwarz, aquesta última a través d'un missatge a través de la xarxa social X, en el qual comunicava el seu agraïment al Govern espanyol.

Pel que fa a la seva posició oficial sobre Kosovo, i com ha fet en anteriors ocasions, el Ministeri d'Exteriors ha mantingut que Espanya continuarà sense reconèixer la seva independència i s'ha remès a les converses de normalització de relacions entre Kosovo i Sèrbia sota els auspicis de la Unió Europea.

Així doncs, Espanya "afavoreix i continuarà afavorint el diàleg Belgrad-Pristina com a via de solució d'aquesta qüestió i vol minimitzar el seu impacte en els ciutadans", explica el Ministeri, com ja va dir el ministre Albares el novembre de l'any passat, en una resposta parlamentària a la diputada de Junts Mariona Illamola, en el qual va insistir en el "no reconeixement de la declaració d'independència adoptada per Pristina el 2008, per ser un acte unilateral".

No obstant això, va afegir Albares, "des d'un plantejament constructiu, és el moment de fer un esforç definitiu per solucionar la qüestió del territori de Kosovo en el marc del diàleg entre Belgrad i Pristina amb un acord respectuós amb el Dret Internacional".

"La posició de no reconeixement no implica deixar de participar, pel fet que també ho faci Kosovo, en aquells fòrums (...) en els quals participen tots els socis de la Unió Europea i la mateixa Sèrbia", va esgrimir llavors el Govern espanyol, parafrasejant les paraules del president, Pedro Sánchez, durant la cimera celebrada entre la UE i els Balcans Occidentals que va tenir lloc a principis d'octubre a Eslovènia.