Eslovàquia torna a les urnes en una segona i definitiva volta de les presidencials

MADRID, 6 abr. (EUROPA PRESS) -

Eslovàquia celebra aquest dissabte la segona i definitiva volta de les eleccions presidencials per triar el successor de l'actual cap de l'Estat, Zuzana Caputova, que no compareixerà "per motius personals" a aquests comicis malgrat que està capacitada per fer-ho segons la Constitució i tot i que les enquestes la donaven com a clara favorita per revalidar mandat.

El liberal exministre d'Exteriors Ivan Korcok se situa com a favorit en aquesta segona ronda després de guanyar en la primera volta del 23 de març amb un marge de més de cinc punts percentuals respecte del socialdemòcrata i oficialista Peter Pellegrini, que es presenta com una figura de reconciliació en un país polaritzat.

Korkok, per la seva banda, ha promès exercir de contrapès al govern nacionalista d'esquerra del primer ministre Robert Fico aprofitant un càrrec que té un caràcter enganyosament cerimonial perquè també el capacita per ratificar tractats internacionals, designar jutges i, en determinades circumstàncies, vetar lleis aprovades al Parlament.

La divisió que regna al país es va poder veure a mitjans de març en les protestes contra el Govern de Fico per un projecte de llei que va posar en escac l'estatus de la radiotelevisió estatal (RTVS) i que fins i tot va ser criticat per la presidenta Caputova.