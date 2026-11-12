Escòcia, Irlanda del Nord i Irlanda registren falses amenaces de bomba contra més de 1.700 escoles

Liam Mcburney/PA Wire/dpa - Arxiu
MADRID, 12 nov. (EUROPA PRESS) -
Más d'un miler de col·legis a Escòcia, almenys uns altres 300 a Irlanda del Nord i centenars més a Irlanda (inclosos prop de 400 a la històrica província de Munster, que abasta el sud-oest de la illa) han rebut aquest dimecres falses amenaces de bomba, de manera similar als missatges rebuts per més de 6.000 escoles a Itàlia durant la jornada.
A Escòcia han estat al voltant d'un miler els centres educatius de múltiples territoris (incloses la capital, Edimburg, i Glasgow) que han estat diana de "missatges amenaçadors" que ja han estat descrits com "boles" per part de les autoritats, segons ha declarat un portaveu de la Policia d'Escòcia i recull la televisió pública STV.
"Les nostres investigacions han determinat que no hi ha res que suggereixi que representin una amenaça creïble o que existeixi una amenaça més àmplia per al públic", ha remarcat el representant policial, que ha afirmat que des del cos han considerat que "no hi ha necessitat d'evacuar les escoles ni d'impedir que els nens assisteixin a classe basant-se únicament en el contingut dels correus electrònics".