Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'uneixen per reclamar el dret a l'autodeterminació i un futur a la UE

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MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
Els partits governants d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han signat aquest dilluns una històrica declaració conjunta d'"autodeterminació" en la qual defensen que el futur de les tres nacions "està a la Unió Europea".
"El Brexit ha perjudicat les nostres economies i limitat les oportunitats de la nostra gent. Creiem que el futur de les nostres nacions pertany a la Unió Europea. Volem treballar plegats per reconstruir i enfortir aquestes relacions europees, creant més oportunitats per al comerç, la inversió, la cultura i la cooperació", assenyalen en un comunicat conjunt els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, John Swinney, Rhun ap Iorwerth i Michelle O'Neill, respectivament.
Els líders del Partit Nacional Escocès (SNP), el Sinn Féin i Plaid Cymru han ressaltat que "tenen dret a l'autodeterminació" i que "cap govern de Westminster té dret a bloquejar la democràcia" o "soscavar" el principi que els seus pobles decideixin el seu propi futur.
"Reconeixem que els nostres partits tenen posicions constitucionals diferents i que cada nació determinarà el seu propi futur a la seva manera i en el seu moment. El que ens uneix és la determinació de garantir que s'escolti la veu de les nostres nacions, que la nostra gent tingui l'oportunitat de prosperar i que s'enforteixi la cooperació entre Escòcia, Gal·les i Irlanda", han sentenciat.
Així mateix, han coincidit que cal una "economia més forta i justa", alhora que han assegurat que volen "compartir experiències i idees" sobre la construcció d'"economies productives i pròsperes que creïn bons llocs de treball, combatin la desigualtat i assegurin que la riquesa i les oportunitats es distribueixin de manera més equitativa".
Per tot plegat, s'han compromès a enfortir la seva cooperació i "identificar àrees pràctiques en les quals treballar plegats". "Els nostres moviments compten amb impuls; creiem que el canvi constitucional està per arribar", han apuntat.
La declaració conjunta s'ha signat en una reunió celebrada a Cardiff, en la qual han estat presents Swinney, Iorwerth i O'Neill en qualitat de líders dels seus respectius partits, a més de la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, líder de l'oposició al Parlament irlandès.