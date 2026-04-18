Ernesto Samper destaca Espanya com "l'únic país d'Europa que entén el problema migratori"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
L'expresident de Colòmbia Ernesto Samper ha destacat Espanya com "l'únic país d'Europa que entén el problema migratori", ja que no se solucionarà el problema d'exclusió de Llatinoamèrica sense defensar la ciutadania global, ha advertit.
Durant la seva intervenció en el Global Progressive Mobilisation (GPM) a Fira de Barcelona Gran Via, a L'Hospitalet de Llobregat, ha reivindicat la ciutadania com una "garantia de drets, sense importar d'on vinguin" les persones.
"No puc entendre un món en què es defensa la lliure mobilització de tot excepte la de les persones", ha lamentat Samper.
També ha recordat la proliferació de governs progressistes a la fi dels anys 90 a Llatinoamèrica, coneguda com a Marea Rosa, i ha dit que el Govern d'Espanya està marcant el "camí" que han de seguir des d'ara.
També ha demanat no caure en el 'wokisme' que, segons ell, va condemnar la campanya de l'excandidata demòcrata a les eleccions nord-americanes Kamala Harris, i unir la lluita contra la discriminació amb la de la redistribució mitjançant "un factor que les identifica, que és la classe".