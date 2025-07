Erdogan es reuneix amb els diputats del partit prokurd DEM per a la dissolució del PKK

MADRID 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El president turc, Recep Tayyip Erdogan, s'ha reunit aquest dilluns amb diversos diputats del prokurd Partit Popular per la Igualtat i la Democràcia (DEM) per abordar el procés de dissolució del Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK) i els següents passos a seguir per posar fi de manera definitiva a diverses dècades d'insurrecció.

La trobada, que ha durat aproximadament una hora, també ha comptat amb la presència del cap d'Intel·ligència, Ibrahim Kalin, a més dels diputats prokurds Pervin Bulgan i Mithat Sancar. La formació ha exercit un paper significatiu a l'hora d'aconseguir l'anunci de dissolució per part del PKK malgrat l'empresonament del seu fundador, Abdullah Öcalan.

Ara està previst que el grup comenci a desarmar-se a finals d'aquesta setmana. El DEM, per la seva banda, ha indicat que han posat sobre la taula els passos a seguir i han descrit la trobada com "històrica", segons informacions recollides per la cadena turca TRT.

"El procés està entrant en una nova fase en la qual les consultes són necessàries", ha afirmat, alhora que ha destacat la importància d'aquesta etapa per "intercanviar idees".

La reunió ha tingut lloc poc abans de la cerimònia del PKK prevista aquesta setmana al Kurdistan iraquià, on han començat a destruir part del seu arsenal. Està previst que el procés de desarmament tingui lloc durant els pròxims mesos.