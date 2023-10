Erdogan envia al Parlament turc el protocol d'adhesió de Suècia a l'OTAN per ratificar-lo

MADRID, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha signat aquest dilluns el protocol d'adhesió de Suècia a l'Aliança Atlàntica i ja l'ha derivat al Parlament turc, que hi haurà de donar el vistiplau final, informa el departament de comunicació de la Presidència.

El camí de Suècia per unir-se a l'OTAN va arrencar durant la cimera d'aliats a Madrid l'estiu del 2022 juntament amb Finlàndia, però des d'aleshores ha estat bloquejat per Turquia i Hongria, que encara no han ratificat l'ingrés.

Ara, tot i que la Gran Assemblea Nacional turca voti a favor de l'ingrés de Suècia a l'Aliança Atlàntica, Estocolm continuarà necessitant que Budapest doni el seu vistiplau per aconseguir així l'aprovació de tots els membres de l'OTAN.