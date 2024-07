Erdogan critica la sanció "política" a Demiral per fer el gest ultra dels Llops Grisos

MADRID, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha criticat la sanció "política" que va impedir al jugador turc Merih Demiral jugar el partit de quarts de final de l'Eurocopa contra els Països Baixos per fer el gest del grup d'extrema dreta turc Llops Grisos.

"És inexplicable. És una decisió completament política. Aquesta decisió ha fet ombra a les consciències, però gràcies a Déu no ha afectat la moral i motivació del nostre equip nacional", ha declarat Erdogan a la premsa en el seu viatge de tornada a Turquia després de presenciar el partit a l'Estadi Olímpic de Berlín.

"La sanció de dos partits imposada per la UEFA a Merih, per ser francs, posa en dubte el campionat (...). Malgrat aquestes traves el nostre equip ha fet passar una mala estona a una escola de futbol com la dels Països Baixos", ha afegit.

A més, considera que la sanció "no va contra Merih personalment, sinó que és una sanció contra Turquia com a nació". "La millor resposta hauria estat sortir victoriosos d'aquest partit", ha argumentat.

Erdogan ha indicat, a més, que ell no és àrbitre, però "l'àrbitre no ens va donar un penal malgrat que estava a prop d'on un jugador holandès va agafar la pilota". "Hauria d'haver xiulat penal (...). És una injustícia", ha recalcat.

El mandatari turc ha donat les gràcies a tot el personal de la selecció i als aficionats turcs, tant als residents a Alemanya com als que s'han desplaçat des de Turquia. A més, ha revelat que va visitar els jugadors i el seleccionador, Vincenzo Montella, al vestuari després del partit i que els va abraçar a tots. "Sortim amb el cap alt com si haguéssim guanyat el partit", ha remarcat.

Ara Erdogan ha fixat com a objectius el Mundial del 2026 i l'Eurocopa del 2028 per "preparar-nos de la millor manera possible i, com ha dit Montella, poder-nos venjar".

El grup Llops Grisos va estar implicat en atacs contra esquerrans i activistes a Turquia durant la dècada del 1970. Ara està vinculat amb l'ultranacionalista Partit del Moviment Nacionalista (MHP), liderat per Devlet Bahçeli i principal aliat d'Erdogan.