Erdogan condemna les intercepcions de la flotilla i afirma que "Israel es regeix per una mentalitat feixista"

Europa Press/Contacto/Turkish presidency
MADRID, 19 maig (EUROPA PRESS) -
El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha condemnat "enèrgicament" les últimes intercepcions de la Marina israeliana d'embarcacions d'una nova flotilla que pretenia portar ajuda humanitària a la Franja de Gaza i ha qualificat aquesta operació com a prova que "Israel es regeix per una mentalitat feixista".
"Avui, hem presenciat un cop més com Israel es regeix per una mentalitat feixista", ha afirmat Erdogan en un discurs des del Palau Presidencial en el qual ha condemnat "enèrgicament aquest acte de pirateria contra els passatgers de la Flotilla, composta per ciutadans de quaranta països diferents", entre els quals, d'altra banda, figuren almenys 46 espanyols.
Al fil, el mandatari turc ha reiterat que "Turquia recolza al poble de Gaza i als qui li brinden ajuda" i ha realitzat una crida a la comunitat internacional "perquè prengui mesures contra les accions il·legals d'Israel, que violen el dret i les normes internacionals".