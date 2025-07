Erdogan celebra el desarmament del PKK com el final d'una "dolorosa pàgina plena de llàgrimes"

El president turc aplaudeix "una nova era" en un discurs triomfal amb tocs d'autocrítica contra la "guerra bruta" dels 90

Anuncia una comissió parlamentària com a "primer pas" per discutir les converses de pau després del desarmament

MADRID, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha celebrat aquest dissabte el començament del procés de desarmament del Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), el grup armat que feia més de 40 anys que lliurava una guerra amb les forces turques, en el que el mandatari ha descrit com el començament d'un "nou dia" per al país.

El PKK va protagonitzar aquest divendres una cerimònia simbòlica al nord de l'Iraq per començar el procés de desarmament i dissolució, anunciat després de la històrica crida a aquest fi formulada al febrer pel seu líder empresonat, Abdullah Öcalan, per posar fi a un conflicte armat que ha deixat més de 40.000 morts des del seu esclat.

"Des d'ahir, el flagel del terrorisme ha entrat en procés d'arribar a la seva fi. Des d'ahir, Turquia ha començat a tancar una llarga i dolorosa pàgina plena de llàgrimes", ha proclamat el mandatari en un discurs, inusual pel cert to autocrític, davant de l'executiva del seu partit Justícia i Desenvolupament.

"Molts governs han arribat al poder i cadascun ha afirmat que erradicaria el terrorisme, sense aconseguir-ho. El mateix Estat també ha comès alguns errors", ha afegit el mandatari, que ha esmentat casos com la "guerra bruta" lliurada per Turquia durant els anys 90, durant un dels apogeus dels combats contra el PKK.

"Assassinats sense resoldre, pobles incendiats i famílies obligades a fugir de la nit al dia van ser només alguns dels delictes que va cometre l'Estat. En lloc d'acabar amb el terrorisme, el va exacerbar. Tots paguem el preu d'aquests errors", ha afegit el mandatari durant el seu discurs.

"Acabem pagant un preu molt alt per polítiques errònies. No només vam perdre civils i forces de seguretat com a màrtirs, sinó que la República de Turquia s'ha vist desestabilitzada pels atacs terroristes", va declarar Erdogan, que va arribar al poder el 2014, lluny d'aquesta etapa --i durant el seu mandat com a primer ministre es va arribar a reunir amb mares de kurds desapareguts després de ser víctimes de detencions extrajudicials-- però rara és l'ocasió en què critica l'Estat, que ha convertit en mirall de la seva figura.

Erdogan, no obstant això, ha assegurat que el desarmament del PKK és una victòria total sobre el grup armat. "No és el resultat de negociacions, regatejos ni un procés de concessions mútues", ha declarat el president en una reacció a la cerimònia de desarmament del grup.

"En els últims anys, pràcticament hem anul·lat la maniobrabilitat i la capacitat operativa de l'organització terrorista gràcies a les nostres operacions transfrontereres a l'Iraq i a la revolució a Síria del 8 de desembre", ha afegit en referència a la caiguda del règim de l'expresident sirià Bashar al-Assad i a les operacions de les milícies sirianes que defensa contra grups kurd-àrabs del país vinculats amb el PKK.

El president turc ha anunciat que aquesta "nova pàgina" començarà amb la formació d'una comissió parlamentària que traçarà un pla de converses directes amb el PKK per consolidar la pau. En aquest sentit, el president ha arribat a assegurar que la seva intenció és la de parlar "rûbirû" (que en kurd significa "cara a cara") amb el PKK "en lloc d'apuntar-se amb armes".

A la comissió hi haurà participació tant del seu partit com de l'ultranacionalista Partit d'Acció Nacionalista (el líder del qual, Devlet Bahçeli, va ser instrumental en l'obertura de negociacions amb Öcalan), així com el prokurd Partit Popular per la Igualtat i la Democràcia (DEM), els diputats de la qual van exercir d'interlocutors directes amb el líder empresonat del PKK.