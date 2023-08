Mor el candidat presidencial equatorià Fernando Villavicencio després de rebre tres trets

Lasso mostra la seva consternació i convoca una reunió d'emergència amb les autoritats estatals

La Fiscalia anuncia la defunció d'un sospitós per disparar al candidat



El candidat presidencial equatorià Fernando Villavicencio ha mort aquest dimecres després de rebre tres trets al cap després d'un atac d'un grup de sicaris durant la finalització d'un míting electoral a Quito, la capital del país, de cara a les eleccions del proper 20 d'agost.

Villavicencio, antic sindicalista i candidat pel Movimiento Construye, ha estat traslladat a la Clínica de la Mujer, on s'ha confirmat la seva defunció, segons ha informat el seu amic personal i assessor de campanya, el doctor Carlos Figueroa, en declaracions recollides pel diari 'El Universo'.

Per la seva banda, la Fiscalia de l'Equador ha anunciat la mort d'un sospitós després de resultar ferit durant el tiroteig entre els sicaris i el personal de seguretat.

"Un sospitós, que va resultar ferit durant l'encreuament de bales amb el personal de seguretat, va ser après i traslladat malferit fins a la Unitat de Flagrància a Quito. Una ambulància dels Bombers va confirmar el seu decés. La Policia de l'Equador procedeix amb l'aixecament del cadàver", ha publicat la Fiscalia al seu compte de la xarxa social X, abans Twitter.

El tiroteig, ocorregut a les 18.20 hores (hora local), ha deixat almenys nou ferits, entre els quals es troben una candidata a l'Assemblea Nacional i dos policies, segons ha afegit el Ministeri Públic.

VILLAVICENCIO, UN "LLUITADOR INCANSABLE" CONTRA LES MÀFIES

El Movimiento Construye ha expressat a la xarxa social X el seu "horror i dolor" per la mort de Villavicencio, al que ha qualificat de "lluitador incansable" contra les màfies, que fins i tot va arribar a denunciar les seves connexions polítiques.

"Guardar silenci i amagar-se en moments en els quals els criminals assassinen ciutadans i autoritats, és un acte de covardia i complicitat (...) ratifico la meva decisió de seguir en la lluita diària fins a vèncer les màfies", va declarar Villavicencio quan el partit va proposar cancel·lar la campanya electoral després de l'assassinat de l'alcalde de Manta, Agustín Intriago, que va rebre diversos trets el 24 de juliol.

LASSO CONDEMNA L'ASSASSINAT DE VILLAVICENCIO

"Indignat i consternat per l'assassinat del candidat presidencial Fernando Villavicencio. La meva solidaritat i les meves condolences amb la seva esposa i les seves filles. Per la seva memòria i per la seva lluita, els asseguro que aquest crim no quedarà impune", ha publicat el president del país, Guillermo Lasso, al seu compte de X.

El mandatari ha convocat el Gabinet de Seguretat, al qual assistiran la presidenta del Consell Nacional de l'Equador (CNE), Diana Atamaint, la fiscal general de l'Estat, Diana Salazar, el president del Tribunal Nacional de Justícia, Iván Saquicela, i altres autoritats estatals.

"El crim organitzat ha arribat molt lluny, però els caurà tot el pes de la llei", ha afegit Lasso.

CONDEMNES DE PAÏSOS LLATINOAMERICANS

Aquest assassinat ja ha provocat reaccions entre nombrosos països i organitzacions regionals, que han traslladat les seves condolences a l'Equador.

La Missió d'Observació Electoral de l'Organització dels Estats Americans (OEA) ha traslladat la seva "consternació" i "el seu dolor" davant "el salvatge assassinat del candidat a la presidència", segons expressa un comunicat.

En aquest sentit, l'OEA ha instat a tots els candidats a enfortir les mesures de seguretat en cooperació amb les autoritats, i ha reafirmat el seu compromís de donar suport al país en la defensa dels valors democràtics.

L'ambaixador dels Estats Units a l'Equador, Michael Fitzpatrick, ha assegurat estar "consternat profundament", i ha qualificat de "lluitador contra els corruptes i narco-delinqüents" al candidat presidencial, i ha ofert l'ajuda del seu país de cara a la investigació.

"El Govern de Xile expressa la seva enèrgica condemna i profund repudi per l'assassinat del candidat presidencial, Fernando Villavicencio, ocorregut avui a Quito, i estén les seves condolences al Govern i poble equatorià i, en particular, a la seva família", ha manifestat la Presidència xilena en un comunicat.

"Aquest fet injustificable ens recorda la importància d'enfortir la convivència democràtica i el diàleg com a eina de lluita contra la intolerància i violència", ha afegit el Govern.

Els ministeris d'Exteriors d'Argentina, el Perú i Guatemala també s'han sumat a les condemnes d'aquesta acció, i s'han solidaritzat tant amb el poble de l'Equador com amb la família de Villavicencio.

"Repudiem i condemnem l'assassinat del candidat presidencial equatorià Fernando Villavicencio. Estem amb la nació germana de l'Equador en aquest difícil moment", ha publicat el president electe del Paraguai, Santiago Peña, a les xarxes socials.

L'actual president en funcions paraguaià, Mario Abdo, ha traslladat la seva solidaritat alhora que ha condemnat "el brutal assassinat".