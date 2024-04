Països llatinoamericans recolzen Mèxic contra l'entrada de la Policia equatoriana a l'Ambaixada

Caracas avisa de l'emergència del "neofeixisme" a Equador després d'una incursió "mai vista ni en les pitjors dictadures" de la regió

Veneçuela, Cuba, Bolívia, Brasil, Xile, Hondures o l'OEA recolzen inequívocament les autoritats mexicanes

MADRID, 6 abr. (EUROPA PRESS) -

Diversos països llatinoamericans, així com l'Organització d'Estats Americans (OEA), han comunicat a l'uníson el seu suport a Mèxic enfront de la incursió protagonitzada la passada nit per la Policia d'Equador en l'Ambaixada mexicana al país per detenir l'exvicepresident equatorià Jorge Glas, asilat polític dins de la legació.

Veneçuela, Cuba, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Hondures, Xile o Argentina han rebutjat la incursió policial equatoriana, fet que ha agraït el president mexicà, Andrés Manuel López Obrador. "Agraïm la solidaritat de mandataris, dirigents i organitzacions civils de diferents països i del nostre després de l'assalt de l'Ambaixada de Mèxic a Equador", ha publicat a X.

El mandatari mexicà ha destacat a més la tasca del personal diplomàtic mexicà. "Diplomàtics de la nostra pàtria: no estan sols. Han donat mostra de dignitat, com va quedar de manifest amb l'actitud de Raquel Serur, la nostra ambaixadora, i de Roberto Canseco, cap de cancelleria de l'ambaixada", ha destacat en referència a Canseco, el cap de la missió diplomàtica mexicana a Quito, que va ser objecte de la violència de les forces de seguretat equatorianes durant l'operació.

Després d'aquests fets, el president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha traslladat a les autoritats mexicanes "tota" la seva "solidaritat davant de la inacceptable violació de la seva Ambaixada a Quito". "Ha de respectar-se per tots la Convenció de Viena sobre Relacions Diplomàtiques que és un component essencial del Dret Internacional", ha afegit a la xarxa social X.

També la presidenta d'Hondures, Xiomara Castro, ha condemnat "l'assalt" a l'Ambaixada en el que va descriure com una operació per "segrestar" a l'ex-vicepresident.

La incursió policial, va denunciar Castro en el seu compte d'X, "constitueix un acte intolerable per a la comunitat internacional, atès que ignora l'històric i fonamental dret a l'asil. Repudiem enèrgicament aquesta violació a la sobirania de l'Estat mexicà i al dret Internacional".

VENEÇUELA ALERTA D'UNA "ÈPOCA DE TERROR NEOFEIXISTA" A EQUADOR

El ministre d'Exteriors de Veneçuela, Yvan Gil, ha comparegut igualment en xarxes per transmetre, en conversa amb la seva homòloga mexicana, Alicia Bárcena, "la solidaritat absoluta del president (de Veneçuela) Nicolás Maduro" al seu homòleg mexicà, Andrés Manuel López Obrador, "davant d'aquest acte de barbàrie que viola tots els principis del dret Internacional".

El propi Maduro ha recriminat Equador la "barbàrie" de l'assalt a la seu diplomàtica. "És un acte de barbàrie, una cosa mai vista a Amèrica Llatina, el govern de dreta pro yankee d'Equador va violar brutalment el Dret Internacional", ha apuntat a X.

Un comunicat d'Exteriors posterior condemna una incursió mai vista "ni en les més atroces dictadures a la regió, com la d'Augusto Pinochet a Xile o Jorge Rafael Videla a Argentina". Així, alerta del "possible sorgiment d'una època de terror per l'Equador, on el neofeixisme com a ideologia extrema i totalitària s'estaria manifestant".

BOLÍVIA CONDEMNA LA "TRANSGRESSIÓ" DE LA POLICIA EQUATORIANA

Aquesta tarda, el president de Bolívia, Luis Arce, s'ha sumat a la condemna d'un fet "que no té precedents en la història del dret internacional".

"Rebutgem la transgressió al dret a l'asil després del segrest i detenció de l'exvicepresident d'Equador, Jorge Glas, que esperava un salconduit a la seu diplomàtica mexicana, evidenciant-se no només la violació de normes internacionals sinó també l'afectació a la germanor i convivència pacífica entre els pobles d'Amèrica Llatina i el Carib", ha fet saber Arce en xarxes socials.

"Des de l'Estat Plurinacional de Bolívia expressem tota la nostra solidaritat amb Mèxic, amb el poble mexicà i amb el germà president López Obrador, destacant la valuosa tradició mexicana d'asil, que ens va obrir les portes a molts germans i germanes llatinoamericanes", afegeix el mandatari.

XILE SE SUMA A LA CONDEMNA I BRASIL AVISA D'UN "GREU PRECEDENT"

En el seu comunicat de condemna, el Ministeri d'Exteriors brasiler ha avisat que "la mesura duta a terme pel Govern equatorià constitueix un greu precedent i ha de ser repudiada enèrgicament, qualsevol que sigui la justificació per a la seva realització".

El Govern brasiler "condemna en els termes més enèrgics l'acció duta a terme per les forces policials equatorianes" i, com assenyala la resta de països que condemnen la incursió, suposa una violació de les convencions sobre relacions diplomàtiques que estipulen, clarament, que "els agents de l'Estat receptor" només poden entrar en una ambaixada "amb el consentiment del Cap de Missió".

També Xile s'ha sumat a les condemnes, precisament en els mateixos termes que Brasil, amb un esment al permís explícit que ha de donar el cap de la missió diplomàtica, i "desitja transmetre el seu sentiment de solidaritat a tot el personal diplomàtic de l'Ambaixada de Mèxic a Equador".

"Així mateix, manifesta la seva profunda preocupació per la violació del dret a l'asil, contemplat en la Convenció sobre Asil Territorial de 1954 i reconegut com una aportació de Llatinoamèrica al dret internacional", afegeix.

"Finalment, advoquem perquè aquest incident entre nacions germanes, amb què Xile manté relacions estretes i d'històrica amistat, sigui superat promptament", afegeix la cartera del Govern del president Gabriel Boric.

Tant Boric com el president de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han enviat el seu suport a López Obrador, el primer amb una "abraçada fraterna" i el segon amb la seva "solidaritat" per a un "amic".

ARGENTINA TAMBÉ CONDEMNA

En la primera reacció d'un dels governs considerats no afins a l'Executiu mexicà, Argentina ha condemnat la irrupció a l'Ambaixada mexicana a Quito i evoca la Convenció sobre Asil Diplomàtic de 1954.

A més, ha recordat que aquesta mateixa Convenció és la que empara els "dirigents polítics veneçolans" que es troben acollits en la delegació diplomàtica argentina a Caracas "a l'espera de l'emissió dels corresponents salconduits".

Argentina demana així "plena observança de les disposicions d'aquell instrument internacional així com de les obligacions que sorgeixen de la Convenció de Viena sobre Relacions Diplomàtiques".

L'OEA CRIDA Al DIÀLEG

L'OEA també ha proporcionat aquest dissabte el seu suport a Mèxic i, com ja demanava hores abans el president de Colòmbia, Gustavo Petro, "estima necessària una reunió del Consell Permanent de l'OEA per abordar el tema i sobre la base dels principis consagrats en el dret internacional, com el respecte a la sobirania, la solució pacífica de les controvèrsies, la coexistència pacífica dels Estats".

En la seva primera resposta a l'incident, l'OEA "manifesta solidaritat als qui van ser víctimes de les accions improcedents que van afectar a l'Ambaixada de Mèxic a Equador" i "fa una crida al diàleg entre les parts per resoldre les seves diferències".

Referent a això, l'OEA recorda als estats (encara que sense esmentar Equador) "la inviolabilitat dels locals de les missions diplomàtiques i de les oficines consulars, les que han estat codificades en la Convenció de Viena sobre Relacions Diplomàtiques".